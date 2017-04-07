Истребители Су-34 на учениях уничтожили наземные цели фугасными бомбами

Около 20 экипажей истребителей-бомбардировщиков Су-34 приняли участие в летно-тактических учениях на полигоне Погоново в Воронежской области. Под прикрытием истребителей МиГ-29СМТ и МиГ-31БМ они отработали пилотаж на малых и средних высотах, полет в заданный район и пилотирование в сложных метеоусловиях. При практическом бомбометании по мишеням на земле, имитирующим укрепления, танковые колонны, самолеты на аэродромах и командные пункты условного противника, летчики отработали уход от систем противовоздушной обороны противника, сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

Экипажи наносили удары в составе звеньев с использованием фугасных авиационных бомб ФАБ-210 и ФАБ-500 как в дневное, так и в ночное время с помощью станций визуального контроля и наведения.

Основной целью тренировки стало совершенствование летной подготовки экипажей в составе штатных подразделений, отработка слетанности и грамотных действий пар в едином тактическом замысле с экипажами истребительной авиации, в том числе в маневренном воздушном бою.