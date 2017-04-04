В Западном военном округе начались летно-тактические учения

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Летно-тактические учения начались в Воронежской, Курской и Тверской областях, где свыше 30 экипажей Су-34, Миг-29СМТ и Миг-31БМ приведены к высшей степени готовности, сообщила пресс-служба Западного военного округа (ЗВО).

"Летно-тактические учения авиационных полков оперативно-тактической авиации ЗВО начались в Воронежской, Курской и Тверской областях. Более 30 экипажей самолетов Су-34, Миг-29СМТ и Миг-31БМ приведены в состояние высшей степени боевой готовности и приступили к подготовке вылетов на оперативные аэродромы базирования", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение четырех дней экипажи выполнять летные задания одиночно и в составе эскадрилий. Также истребители и бомбардировщики проведут пуски неуправляемых авиационных ракет, выполнят стрельбы и бомбометание учебных и штатных бомб.

Учения завершатся 7 апреля, в них примут участие около 300 военнослужащих, будет задействовано шесть военных аэродромов и два авиационных полигона в Тверской и Воронежской области.