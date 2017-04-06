Экипажи Су-34 ЗВО разрушили наземные объекты "противника" в рамках учений

МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Около 20 истребителей-бомбардировщиков Су-34 оперативно-тактической авиации Западного военного округа (ЗВО), базирующейся в Воронежской области, нанесли удар по объектам условного противника на полигоне Погоново в рамках летно-тактического учения, сообщили в пресс-службе округа.

"В ходе учений экипажи Су-34 под прикрытием истребителей МиГ-29СМТ и МиГ-31БМ отработали пилотаж на малых и средних высотах, полет в заданный район и пилотирование в сложных метеоусловиях. При практическом бомбометании по наземным мишеням, имитирующим укрепления, танковые колонны, самолеты на аэродромах и командные пункты условного противника, экипажи отработали уход от систем противовоздушной обороны противника", — отметили в пресс-службе

Основная цель учения — совершенствование летной подготовки экипажей в составе штатных подразделений, отработка слетанности и грамотных действий пар в едином тактическом замысле с экипажами истребительной авиации, в том числе в маневренном воздушном бою.

Экипажи наносили удары в составе звеньев с использованием фугасных авиационных бомб ФАБ-210 и ФАБ-500 как в дневное, так и в ночное время с помощью станций визуального контроля и наведения.