Выгрузка американских танков и бронетехники в немецком порту Бремерхафен

За последние несколько дней в Бремерхафен доставлены около 2800 единиц техники и 4 тысячи военнослужащих, сообщило видеоагентство Ruptly. Ожидается, что 12 января танки прибудут в Польшу.

Всего в Восточную Европу будут переброшены 87 боевых танков M1 Abrams, 144 боевые машины пехоты M2 Bradley, 18 самоходных гаубиц М109 Paladin и другая военная техника.

В субботу местные активисты провели в порту акцию протеста под лозунгом "Нет бряцанию оружием – остановим переброску войск". В митинге участвовали, по данным местных СМИ, от 160 до 400 человек.

Премьер-министр земли Бранденбург Дитмар Войдке и ряд немецких политиков выразили свое недовольство в связи с прибытием танков в Германию.

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