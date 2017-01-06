Focus: немецкие политики возмущены переброской американских танков в ФРГ

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Ряд немецких политиков выразили свое недовольство по поводу прибытия американских танков в немецкий порт Бремерхафен, сообщает издание Focus.

Так, премьер-министр федеральной земли Бранденбург и член партии СДПГ Дитмар Воидке критически отозвался об инициативе Североатлантического альянса по размещению в Восточной Европе батальонов НАТО. "Нам не станет легче, если танки будут разъезжать туда-сюда по обе стороны границы", — заявил немецкий политик. Он также призвал "сохранять хладнокровие" и оставаться в диалоге с Москвой "несмотря на все сложности".

Прибытие американских танков в Германию также возмутило вице-президента партии "Левые" Тобиаса Пфлюгера, пишет Focus. Политик считает, что своими действиями страны НАТО провоцируют новую гонку вооружений и осложняют отношения с Россией. Подобную позицию Пфлюгер занял и в отношении учений альянса "Удар сабли", прошедших этим летом в Прибалтике.

Партия американской военной техники, прибывшая в Бремерхафен, будет направлена в Польшу в рамках программы "Единство альянса и поддержание мира в Европе". Позднее в стране будут размещены 3,5 тысячи американских военнослужащих 4-й пехотной дивизии США.