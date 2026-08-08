Один из пляжей в Анталье. Архивное фото

Один из пляжей в Анталье

Турагент рассказала, как рост цен влияет на расходы туристов в Турции

Краткий пересказ от РИА ИИ Иностранные туристы в Турции сокращают расходы на одежду и сувениры из-за роста цен.

Расходы иностранных туристов на медицинские услуги в Турции выросли примерно на 11%.

Траты иностранных туристов на питание в Турции продолжают увеличиваться.

АНКАРА, 8 авг — РИА Новости. Рост цен в Турции меняет структуру расходов иностранных туристов: они начинают сокращать траты на одежду и сувениры, одновременно больше средств направляя на питание и медицинские услуги, заявила РИА Новости турагент из Анкары Эзги Байрактар.

Число иностранцев, посетивших Турцию в первом полугодии с целью шопинга, сократилось примерно на 8%, до 1,688 млн человек, следует из данных Института статистики Турции. В то же время расходы иностранных туристов на медицинские услуги выросли с 749 млн до 834 млн долларов, увеличившись примерно на 11%.

"Высокие цены постепенно меняют потребительское поведение туристов: расходы на покупки сокращаются, тогда как траты на питание и медицинские услуги продолжают расти", — заявила Байрактар.

По ее словам, туристы стали осторожнее относиться к необязательным покупкам, поскольку рост цен в Турции заметно снизил привлекательность страны для шопинга по сравнению с предыдущими годами.

При этом расходы на питание продолжают увеличиваться. По данным Турецкого института статистики (TÜİK) , во втором квартале 2026 года иностранные посетители потратили на питание 3,29 млрд долларов против 3,13 млрд долларов годом ранее.