Турагент рассказала, как рост цен влияет на расходы туристов в Турции

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Иностранные туристы в Турции сокращают расходы на одежду и сувениры из-за роста цен.
- Расходы иностранных туристов на медицинские услуги в Турции выросли примерно на 11%.
- Траты иностранных туристов на питание в Турции продолжают увеличиваться.
АНКАРА, 8 авг — РИА Новости. Рост цен в Турции меняет структуру расходов иностранных туристов: они начинают сокращать траты на одежду и сувениры, одновременно больше средств направляя на питание и медицинские услуги, заявила РИА Новости турагент из Анкары Эзги Байрактар.
Число иностранцев, посетивших Турцию в первом полугодии с целью шопинга, сократилось примерно на 8%, до 1,688 млн человек, следует из данных Института статистики Турции. В то же время расходы иностранных туристов на медицинские услуги выросли с 749 млн до 834 млн долларов, увеличившись примерно на 11%.
"Высокие цены постепенно меняют потребительское поведение туристов: расходы на покупки сокращаются, тогда как траты на питание и медицинские услуги продолжают расти", — заявила Байрактар.
По ее словам, туристы стали осторожнее относиться к необязательным покупкам, поскольку рост цен в Турции заметно снизил привлекательность страны для шопинга по сравнению с предыдущими годами.
При этом расходы на питание продолжают увеличиваться. По данным Турецкого института статистики (TÜİK), во втором квартале 2026 года иностранные посетители потратили на питание 3,29 млрд долларов против 3,13 млрд долларов годом ранее.
Байрактар отметила, что такая динамика свидетельствует о смещении туристических расходов в сторону базовых потребностей, отказаться от которых во время поездки практически невозможно.