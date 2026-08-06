Россия готова рассмотреть запуск прямых авиарейсов с Аргентиной и Бразилией

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия готова рассмотреть запуск прямых рейсов с Аргентиной и Бразилией при наличии заинтересованности со стороны авиакомпаний этих стран.
- Российские авиакомпании не планируют организовывать прямые полеты в Бразилию и Аргентину.
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Россия готова рассмотреть запуск прямых рейсов с Аргентиной и Бразилией в случае заинтересованности авиакомпаний этих стран, при этом отечественные перевозчики организовывать такие полеты не планируют, сообщили РИА Новости в Минтрансе.
Аналогичный комментарий министерство предоставило и о возможности запуска прямых рейсов между Россией и Аргентиной.
Министерство сообщало в начале августа, что Россия имеет прямое авиасообщение с 36 странами.
Ранее в Минтрансе сообщали РИА Новости, что Россия готова рассмотреть запуск прямых рейсов с Мексикой при обращении мексиканской стороны, но сейчас этот вопрос не обсуждается.
Россия и Куба работают над возобновлением авиасообщения между странами, но перезапуску рейсов мешает нехватка авиатоплива на Кубе, рассказывал РИА Новости первый замминистра транспорта страны Луис Роберто Росес Эрнандес.
О возобновлении полетов из Дамаска в Москву с 16 августа сообщала сирийская авиакомпания Syrian Airlines.
Никитин рассказал, когда возможен запуск авиарейсов с Бразилией
18 февраля, 21:51