Россия готова рассмотреть запуск прямых авиарейсов с Аргентиной и Бразилией

Краткий пересказ от РИА ИИ Россия готова рассмотреть запуск прямых рейсов с Аргентиной и Бразилией при наличии заинтересованности со стороны авиакомпаний этих стран.

Российские авиакомпании не планируют организовывать прямые полеты в Бразилию и Аргентину.

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Россия готова рассмотреть запуск прямых рейсов с Аргентиной и Бразилией в случае заинтересованности авиакомпаний этих стран, при этом отечественные перевозчики организовывать такие полеты не планируют, сообщили РИА Новости в Минтрансе.

Бразилию. "Российские авиакомпании не планируют выполнять полеты. В случае заинтересованности бразильских авиаперевозчиков готовы рассмотреть их заявки", - прокомментировали в Минтрансе вопрос о возможности запуска прямого авиасообщения из России

Аналогичный комментарий министерство предоставило и о возможности запуска прямых рейсов между Россией и Аргентиной.

Министерство сообщало в начале августа, что Россия имеет прямое авиасообщение с 36 странами.

Ранее в Минтрансе сообщали РИА Новости, что Россия готова рассмотреть запуск прямых рейсов с Мексикой при обращении мексиканской стороны, но сейчас этот вопрос не обсуждается.

Россия и Куба работают над возобновлением авиасообщения между странами, но перезапуску рейсов мешает нехватка авиатоплива на Кубе, рассказывал РИА Новости первый замминистра транспорта страны Луис Роберто Росес Эрнандес.