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Россия готова рассмотреть запуск прямых авиарейсов с Аргентиной и Бразилией - РИА Новости, 06.08.2026
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Россия готова рассмотреть запуск прямых авиарейсов с Аргентиной и Бразилией

Минтранс: РФ готова рассмотреть запуск прямых рейсов с Аргентиной и Бразилией

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваВид из самолета
Вид из самолета - РИА Новости, 1920, 06.08.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Вид из самолета. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия готова рассмотреть запуск прямых рейсов с Аргентиной и Бразилией при наличии заинтересованности со стороны авиакомпаний этих стран.
  • Российские авиакомпании не планируют организовывать прямые полеты в Бразилию и Аргентину.
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Россия готова рассмотреть запуск прямых рейсов с Аргентиной и Бразилией в случае заинтересованности авиакомпаний этих стран, при этом отечественные перевозчики организовывать такие полеты не планируют, сообщили РИА Новости в Минтрансе.
"Российские авиакомпании не планируют выполнять полеты. В случае заинтересованности бразильских авиаперевозчиков готовы рассмотреть их заявки", - прокомментировали в Минтрансе вопрос о возможности запуска прямого авиасообщения из России в Бразилию.
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Аналогичный комментарий министерство предоставило и о возможности запуска прямых рейсов между Россией и Аргентиной.
Министерство сообщало в начале августа, что Россия имеет прямое авиасообщение с 36 странами.
Ранее в Минтрансе сообщали РИА Новости, что Россия готова рассмотреть запуск прямых рейсов с Мексикой при обращении мексиканской стороны, но сейчас этот вопрос не обсуждается.
Россия и Куба работают над возобновлением авиасообщения между странами, но перезапуску рейсов мешает нехватка авиатоплива на Кубе, рассказывал РИА Новости первый замминистра транспорта страны Луис Роберто Росес Эрнандес.
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