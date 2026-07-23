"Орленок" в 2026 году: стоимость путевки в лагерь и как попасть бесплатно

"Орленок" на берегу Черного моря ежегодно принимает более 20 000 детей, летом одновременно размещает свыше 3 500 ребят. Смена длится 21 день, платная путевка в 2026 году стоит от 125 000 рублей, а бесплатные места распределяются по трем квотам: региональной, тематической и специальной. Как устроен центр, что нужно для заявки и сколько в итоге придется потратить — в материале РИА Новости.

Где находится "Орленок" и что собой представляет детский центр

ВДЦ "Орленок" — федеральный детский центр, который работает по единым государственным стандартам наравне с "Артеком" и "Сменой". Расположен в Краснодарском крае, в Туапсинском районе, поселок Новомихайловский, на берегу так называемой Голубой бухты. От Туапсе — около 45 км, от Краснодара — 120-140 км по автодороге.

Территория — 253 гектара, песчаные пляжи тянутся на 3,7 км; у каждого отряда своя зона купания под наблюдением вожатых, спасателей и медиков. Горы Кавказского хребта закрывают побережье от холодного воздуха, а с моря дует мягкий бриз, так что климат здесь комфортнее многих других точек Черноморья.

"Орленок" — это не один лагерь, а комплекс из семи детских лагерей плюс отдельный лагерь для самых маленьких.

Лагерь Возраст Профиль "Штормовой" 11-16 лет Один из старейших лагерей центра, классическая орлятская программа "Олимпийский" 11-16 лет Спортивный профиль, современный двухэтажный корпус, размещение по 6-10 человек "Звездный" 11-16 лет Технологические и инженерные смены, проекты по робототехнике "Стремительный" 11-16 лет Спортивно-туристическая направленность "Солнечный" 11-16 лет Творческие и общеразвивающие программы "Дозорный" 11-16 лет Военно-патриотические и краеведческие смены "Комсомольский" 11-16 лет Общеразвивающие и лидерские программы "Солнышко" 7-10 лет Отдельный лагерь для младших школьников

"Секрет устойчивой популярности центра кроется в сочетании масштаба, глубины программ и особой среды, — считает доцент кафедры политологии факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при Правительстве РФ Наталия Козьякова. — Безусловно, существуют и свои нюансы, например вопросы логистики, но то, что перевешивает в положительную сторону, — это уникальное сочетание масштаба, глубины образовательных программ и мощного потенциала для личностного роста. Именно поэтому "Орленок" продолжает оставаться одним из самых желанных вариантов для детского отдыха в России".

Кто может поехать в детский лагерь "Орленок"

В "Орленок" принимают детей 11-16 лет (6-10-е классы); для младших школьников 7-10 лет работает отдельный лагерь "Солнышко" с собственной программой.

С 2022 года центр принимает только граждан России, постоянно проживающих на территории страны. Для зачисления нужен действующий полис ОМС, его скан запрашивают уже на этапе бронирования.

Медицинские требования:

медицинская карта установленного образца (форма № 079/у);

сведения о вакцинации, включая туберкулинодиагностику, при отсутствии диагностики требуется заключение врача-фтизиатра об отсутствии заболевания;

отсутствие медицинских противопоказаний к смене климата и физической нагрузке, это указывается в той же медицинской карте.

Данные в документах должны быть достоверными, ведь от них зависит оказание медицинской помощи, если ребенок заболеет. Без полного комплекта документов в лагерь не принимают.

Дополнительное ограничение касается именно бесплатных путевок: победитель конкурса может стать участником программы "Орленка" только один раз в календарный год, повторно по той же бесплатной квоте в этом же году поехать не получится.

Смены в лагере "Орленок" в 2026 году

В течение года лагерь принимает 13 смен.

Форматы

Смены в "Орленке" делятся на сезонные (зимние, весенние, летние, осенние) и тематические — общеразвивающие, спортивные, технологические, творческие, военно-патриотические и образовательные, организованные совместно с партнерами центра.

Длительность

Стандартная продолжительность смены — 21 день. Это правило одинаково для большинства программ независимо от профиля и сезона.

Программы

День расписан четко: зарядка, занятия по программе смены, командные и спортивные активности, а вечером — общелагерные события и традиционный "орлятский огонек".

Питание — пятиразовое: завтрак, обед, ужин, легкий полдник и так называемый сонник перед отбоем. Постельное белье меняют один раз в неделю; полотенце для пляжа нужно иметь свое.

Расписание смен

Летний сезон 2026 года в "Орленке" включает четыре смены подряд:

Смена Даты заезда и выезда Длительность Возраст 6-я смена 30 мая — 19 июня 2026 21 день 11-16 лет 7-я смена 23 июня — 13 июля 2026 21 день 11-16 лет 8-я смена 17 июля — 6 августа 2026 21 день 11-16 лет 9-я смена 10 августа — 30 августа 2026 21 день 11-16 лет

Точные даты могут немного корректироваться, сверяйте их одновременно на сайте center-orlyonok.ru и на странице выбранного конкурса или туроператора.

Сколько стоит путевка в лагерь "Орленок"

Платная путевка в "Орленок" в 2026 году стоит от 125 000 до 142 000 рублей за смену — конкретная цена зависит от выбранного лагеря, профиля программы и сезона. В стоимость путевки входят проживание, пятиразовое питание, образовательная и развлекательная программы смены, а также сопровождение ребенка вожатыми и медицинским персоналом в течение всех 21 дня.

Что не входит в цену путевки:

дорога до лагеря и обратно — групповой железнодорожный трансфер Москва — Орленок — Москва в 2026 году стоит около 25 900 — 26 900 рублей;

медицинская страховка на смену, если она не включена туроператором — от 430 рублей;

карманные расходы ребенка.

Статья расходов Сумма Комментарий Путевка (смена 21 день) 125 000 — 142 000 ₽ Зависит от лагеря, профиля и сезона Групповой ж/д трансфер Москва — Орленок — Москва 25 900 — 26 900 ₽ Плацкарт, сопровождение, питание в пути Полис ОМС / медицинская страховка на смену от 430 ₽ Часто входит в пакет туроператора Карманные расходы ребенка 2 000 — 5 000 ₽ Сувениры, дополнительные платные активности Итоговая стоимость поездки ≈ 153 000 — 174 000 ₽ При самостоятельном проезде может быть дешевле

Как попасть в "Орленок" бесплатно

В "Орленке" не менее 30% путевок распределяется по региональной квоте, не менее 30% — по тематической, и не менее 10% — по специальной квоте от Министерства просвещения.

Региональная квота

Основной канал для большинства семей. Подбор детей ведут конкурсные комиссии при органах управления образованием муниципальных районов — заявка подается не напрямую в "Орленок", а через местный орган образования. Число путевок на регион зависит от количества школьников в субъекте РФ.

Тематическая квота

Выделяется под конкурсы партнеров центра — от творческих фестивалей до конкурсов профмастерства. Заявка обычно подается через АИС "Орленок", но в положении конкретного конкурса может быть указан другой способ — площадка партнера или email.

Специальная квота

Путевки от Минпросвещения для детей, совершивших значимые поступки, проявивших выдающиеся способности в науке, спорте или творчестве либо пострадавших в ЧС. Категории и кандидатов определяют региональные власти.

Параметр Бесплатная путевка Платная путевка Кто может претендовать Дети с подтвержденными достижениями за последние 3 года Любой ребенок 11-16 лет при наличии бюджета Гарантия места Нет — конкурс и лист ожидания Да, при оплате и наличии свободных мест на смену Стоимость 0 ₽ за путевку (дорогу оплачивают сами) 125 000 — 142 000 ₽ за смену + дорога Срок принятия решения За 40-50 дней до смены, иногда позже В любой момент до заполнения квот на смену Как часто можно ехать Не более 1 раза в календарный год по бесплатной квоте Без ограничений при наличии оплаты Уровень конкуренции Высокая, особенно на летние смены Конкуренции нет — ограничение только по местам

Как подать заявку в "Орленок": пошаговая инструкция

Сценарий действий по срокам одинаковый независимо от типа квоты.

За 2-3 месяца до желаемой смены — собрать и оцифровать портфолио достижений ребенка: копии дипломов, грамот и сертификатов за последние 3 года. Выбрать конкретную смену и программу на сайте center-orlyonok.ru, проверить, под какую квоту подходит ребенок. Для региональной квоты — обратиться с заявлением и портфолио в орган управления образованием по месту учебы. Для тематической — зарегистрироваться в АИС "Орленок" (если регистрации ранее не было) и подать заявку по конкретному конкурсу, точно соблюдая способ подачи, указанный в положении. За 40-50 дней до смены — дождаться решения конкурсной комиссии; оно оформляется протоколом. Списки победителей публикуются на сайте центра в разделе конкретного конкурса. После публикации списка победителей — подтвердить участие и сообщить о прибытии через АИС "Орленок"; подробная инструкция указывается в конце списка победителей. За 2-3 недели до отъезда — собрать пакет документов и подготовить вещи.

Какие документы нужны

При заезде проверяют полный комплект документов, без любого из них ребенка не примут.

Путевка установленного образца распечатывается, заполняется по всем графам и подписывается одним из родителей синей шариковой ручкой.

Свидетельство о рождении или паспорт (если ребенку есть 14 лет) — три копии.

Полис ОМС — две копии, с обеих сторон.

Медицинская карта формы № 079/у оформляется в поликлинике по месту жительства.

Сертификат о прививках или справка из школы — включая сведения о туберкулинодиагностике; без нее нужно заключение фтизиатра.

Договор об образовании на дополнительные общеразвивающие программы — бланк прилагается к путевке и заполняется вместе с ней.

Нотариально заверенное согласие обоих родителей требуется, если ребенок едет или возвращается самостоятельно, без сопровождающего.

"Одной из самых критичных зон являются ошибки в медицинских документах. Справка формы № 079/у должна быть выдана не более чем за четырнадцать дней до даты заезда в лагерь, — подчеркивает Наталия Козьякова. — Справка обязана содержать группу здоровья, медицинскую группу для занятий физкультурой (с датой последнего осмотра) и при необходимости нуждаемость в специальных условиях (пандусы и т. д.). В обязательные требования входит заключение психиатра. Электронная справка об отсутствии диспансерного учета не подходит, требуется заключение после личного осмотра врача. Что касается сведений о прививках, то если ребенок не привит, это должно быть четко зафиксировано врачом с указанием причины. Для детей без пробы Манту обязательно прилагается заключение фтизиатра".

Как организован заезд и как добраться

Большинство семей выбирают групповой трансфер через туроператора-партнера либо самостоятельный приезд.

Поезд — групповой железнодорожный трансфер Москва — Туапсе — Орленок — Москва: плацкартный вагон в обе стороны, постельное белье, сопровождение, питание в дороге, услуги медицинского работника и автобусный трансфер вокзал — лагерь — вокзал.

Самолет — до аэропорта Краснодара, далее автомобильный трансфер около 120-140 км до Новомихайловского.

Личный автомобиль — по трассе через Краснодар или Сочи; точный адрес и схему проезда уточняют на сайте центра при оформлении путевки.

"Если медицинское противопоказание будет выявлено уже непосредственно в лагере во время осмотра, ребенка не оставят за воротами. Его вернут обратно за счет направившей организации, а сведения об этом будут переданы в территориальные органы здравоохранения, — отмечает Наталия Козьякова. — Поэтому настоятельно рекомендуется перед подачей заявки обсудить с вашим педиатром все нюансы состояния здоровья ребенка и убедиться, что медицинская справка заполнена корректно, полно и без ошибок".

Что взять с собой в лагерь "Орленок"

Брать с собой три чемодана точно не стоит: места для хранения личных вещей ограничены, а программа смены — активная.

Документы, вещи и ограничения

Одежда на 21 день — повседневные комплекты, спортивная форма, купальный костюм, легкая ветровка для вечеров на берегу моря.

Пляжное полотенце.

Средства гигиены и солнцезащитный крем.

Документы — хранить отдельно от чемодана, под рукой у сопровождающего или самого ребенка.

Не стоит брать дорогую технику — смартфоны последних моделей, дорогие наушники или планшеты: программа смены настолько насыщенная, что свободного времени для гаджетов остается немного, а условия хранения ценных вещей ограничены.

Деньги — небольшая сумма наличными.

Что делать, если не получилось попасть в "Орленок"

Отказ по конкурсу почти всегда имеет конкретную и устранимую причину, это не повод откладывать поездку на следующий год.

Недостаточно сильное портфолио — баллы и дипломы муниципального уровня дают меньше шансов, чем региональные и всероссийские победы.

Высокая конкуренция именно на эту смену — особенно на летние и самые популярные тематические программы.

Ошибка в сроках подачи — заявки на конкурсы обычно принимаются за 40-50 дней до смены, и при опоздании место уже не зарезервировать.

Как повысить шансы и альтернативные варианты

Подать заявку на менее популярную смену — межсезонные программы (зима, ранняя весна, осень) набираются с заметно меньшим конкурсом. Усилить портфолио — участвовать в региональных и всероссийских конкурсах, а не ограничиваться школьными грамотами. Попробовать тематическую квоту через конкретного партнера, если у ребенка есть профильные достижения — творческие, спортивные, научно-технические. Рассмотреть покупку платной путевки — это не уменьшает количество бесплатных мест и гарантирует поездку при наличии бюджета. Сравнить с альтернативными центрами — "Артек" и "Смена" работают по похожей системе квот, но конкуренция на конкретные смены может отличаться.

Главное о детском лагере "Орленок"