"Орленок" в 2026 году: стоимость путевки в лагерь и как попасть бесплатно

- Где находится "Орленок" и что собой представляет детский центр
- Кто может поехать в детский лагерь "Орленок"
- Смены в лагере "Орленок" в 2026 году
- Сколько стоит путевка в лагерь "Орленок"
- Как попасть в "Орленок" бесплатно
- Как подать заявку в "Орленок": пошаговая инструкция
- Как организован заезд и как добраться
- Что взять с собой в лагерь "Орленок"
- Что делать, если не получилось попасть в "Орленок"
- Главное о детском лагере "Орленок"
Где находится "Орленок" и что собой представляет детский центр
Лагерь
Возраст
Профиль
"Штормовой"
11-16 лет
Один из старейших лагерей центра, классическая орлятская программа
"Олимпийский"
11-16 лет
Спортивный профиль, современный двухэтажный корпус, размещение по 6-10 человек
"Звездный"
11-16 лет
Технологические и инженерные смены, проекты по робототехнике
"Стремительный"
11-16 лет
Спортивно-туристическая направленность
"Солнечный"
11-16 лет
Творческие и общеразвивающие программы
"Дозорный"
11-16 лет
Военно-патриотические и краеведческие смены
"Комсомольский"
11-16 лет
Общеразвивающие и лидерские программы
"Солнышко"
7-10 лет
Отдельный лагерь для младших школьников
Кто может поехать в детский лагерь "Орленок"
- медицинская карта установленного образца (форма № 079/у);
- сведения о вакцинации, включая туберкулинодиагностику, при отсутствии диагностики требуется заключение врача-фтизиатра об отсутствии заболевания;
- отсутствие медицинских противопоказаний к смене климата и физической нагрузке, это указывается в той же медицинской карте.
Смены в лагере "Орленок" в 2026 году
Форматы
Длительность
Программы
Расписание смен
Смена
Даты заезда и выезда
Длительность
Возраст
6-я смена
30 мая — 19 июня 2026
21 день
11-16 лет
7-я смена
23 июня — 13 июля 2026
21 день
11-16 лет
8-я смена
17 июля — 6 августа 2026
21 день
11-16 лет
9-я смена
10 августа — 30 августа 2026
21 день
11-16 лет
Сколько стоит путевка в лагерь "Орленок"
- дорога до лагеря и обратно — групповой железнодорожный трансфер Москва — Орленок — Москва в 2026 году стоит около 25 900 — 26 900 рублей;
- медицинская страховка на смену, если она не включена туроператором — от 430 рублей;
- карманные расходы ребенка.
Статья расходов
Сумма
Комментарий
Путевка (смена 21 день)
125 000 — 142 000 ₽
Зависит от лагеря, профиля и сезона
Групповой ж/д трансфер Москва — Орленок — Москва
25 900 — 26 900 ₽
Плацкарт, сопровождение, питание в пути
Полис ОМС / медицинская страховка на смену
от 430 ₽
Часто входит в пакет туроператора
Карманные расходы ребенка
2 000 — 5 000 ₽
Сувениры, дополнительные платные активности
Итоговая стоимость поездки
≈ 153 000 — 174 000 ₽
При самостоятельном проезде может быть дешевле
Как попасть в "Орленок" бесплатно
Региональная квота
Тематическая квота
Специальная квота
Параметр
Бесплатная путевка
Платная путевка
Кто может претендовать
Дети с подтвержденными достижениями за последние 3 года
Любой ребенок 11-16 лет при наличии бюджета
Гарантия места
Нет — конкурс и лист ожидания
Да, при оплате и наличии свободных мест на смену
Стоимость
0 ₽ за путевку (дорогу оплачивают сами)
125 000 — 142 000 ₽ за смену + дорога
Срок принятия решения
За 40-50 дней до смены, иногда позже
В любой момент до заполнения квот на смену
Как часто можно ехать
Не более 1 раза в календарный год по бесплатной квоте
Без ограничений при наличии оплаты
Уровень конкуренции
Высокая, особенно на летние смены
Конкуренции нет — ограничение только по местам
Как подать заявку в "Орленок": пошаговая инструкция
- За 2-3 месяца до желаемой смены — собрать и оцифровать портфолио достижений ребенка: копии дипломов, грамот и сертификатов за последние 3 года.
- Выбрать конкретную смену и программу на сайте center-orlyonok.ru, проверить, под какую квоту подходит ребенок.
- Для региональной квоты — обратиться с заявлением и портфолио в орган управления образованием по месту учебы. Для тематической — зарегистрироваться в АИС "Орленок" (если регистрации ранее не было) и подать заявку по конкретному конкурсу, точно соблюдая способ подачи, указанный в положении.
- За 40-50 дней до смены — дождаться решения конкурсной комиссии; оно оформляется протоколом. Списки победителей публикуются на сайте центра в разделе конкретного конкурса.
- После публикации списка победителей — подтвердить участие и сообщить о прибытии через АИС "Орленок"; подробная инструкция указывается в конце списка победителей.
- За 2-3 недели до отъезда — собрать пакет документов и подготовить вещи.
Какие документы нужны
- Путевка установленного образца распечатывается, заполняется по всем графам и подписывается одним из родителей синей шариковой ручкой.
- Свидетельство о рождении или паспорт (если ребенку есть 14 лет) — три копии.
- Полис ОМС — две копии, с обеих сторон.
- Медицинская карта формы № 079/у оформляется в поликлинике по месту жительства.
- Сертификат о прививках или справка из школы — включая сведения о туберкулинодиагностике; без нее нужно заключение фтизиатра.
- Договор об образовании на дополнительные общеразвивающие программы — бланк прилагается к путевке и заполняется вместе с ней.
- Нотариально заверенное согласие обоих родителей требуется, если ребенок едет или возвращается самостоятельно, без сопровождающего.
Как организован заезд и как добраться
- Поезд — групповой железнодорожный трансфер Москва — Туапсе — Орленок — Москва: плацкартный вагон в обе стороны, постельное белье, сопровождение, питание в дороге, услуги медицинского работника и автобусный трансфер вокзал — лагерь — вокзал.
- Самолет — до аэропорта Краснодара, далее автомобильный трансфер около 120-140 км до Новомихайловского.
- Личный автомобиль — по трассе через Краснодар или Сочи; точный адрес и схему проезда уточняют на сайте центра при оформлении путевки.
Что взять с собой в лагерь "Орленок"
Документы, вещи и ограничения
- Одежда на 21 день — повседневные комплекты, спортивная форма, купальный костюм, легкая ветровка для вечеров на берегу моря.
- Пляжное полотенце.
- Средства гигиены и солнцезащитный крем.
- Документы — хранить отдельно от чемодана, под рукой у сопровождающего или самого ребенка.
- Не стоит брать дорогую технику — смартфоны последних моделей, дорогие наушники или планшеты: программа смены настолько насыщенная, что свободного времени для гаджетов остается немного, а условия хранения ценных вещей ограничены.
- Деньги — небольшая сумма наличными.
Что делать, если не получилось попасть в "Орленок"
- Недостаточно сильное портфолио — баллы и дипломы муниципального уровня дают меньше шансов, чем региональные и всероссийские победы.
- Высокая конкуренция именно на эту смену — особенно на летние и самые популярные тематические программы.
- Ошибка в сроках подачи — заявки на конкурсы обычно принимаются за 40-50 дней до смены, и при опоздании место уже не зарезервировать.
Как повысить шансы и альтернативные варианты
- Подать заявку на менее популярную смену — межсезонные программы (зима, ранняя весна, осень) набираются с заметно меньшим конкурсом.
- Усилить портфолио — участвовать в региональных и всероссийских конкурсах, а не ограничиваться школьными грамотами.
- Попробовать тематическую квоту через конкретного партнера, если у ребенка есть профильные достижения — творческие, спортивные, научно-технические.
- Рассмотреть покупку платной путевки — это не уменьшает количество бесплатных мест и гарантирует поездку при наличии бюджета.
- Сравнить с альтернативными центрами — "Артек" и "Смена" работают по похожей системе квот, но конкуренция на конкретные смены может отличаться.
Главное о детском лагере "Орленок"
- "Орленок" — федеральный детский центр на Черном море, рассчитанный на детей 11-16 лет.
- Стандартная смена длится 21 день; летом 2026 года их четыре — с конца мая по конец августа.
- Платная путевка стоит от 125 000 до 142 000 рублей за смену, полный бюджет с дорогой — около 150 000 —175 000 рублей.
- Бесплатные путевки распределяются по трем квотам: региональной, тематической и специальной.
- По бесплатной квоте поехать можно не более одного раза в календарный год; дорогу в этом случае родители оплачивают сами.
- Если не прошли по конкурсу, можно попробовать менее популярную смену, усилить портфолио или оформить платную путевку.