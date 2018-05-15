Рожденные свободными: о чем не знают посетители дельфинариев

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости, Ирина Овчинникова. Дельфины выполняют разные цирковые трюки, забавно пищат, щелкают и брызгаются — эффектное шоу. Но зрители не знают, что происходит потом, как живется этим "артистам" в неволе. О том, кто помогает морским животным и где им комфортнее всего, — в материале РИА Новости.

Передвижные дельфинарии

"Дельфины на самом деле не любят развлекать зрителей, но вынуждены делать это за еду и от одиночества в неволе, где они лишены семьи и общения с себе подобными, — говорит зоозащитник Армине Арутюнян из Владимира. — Кормление напрямую связано с представлением: не исполнишь трюк — не выживешь".

Армине отмечает, что хуже всего дельфинам в передвижных зоопарках: при транспортировке они проводят по пять-восемь дней в тесных контейнерах.

"Лучшие условия, которые эти умнейшие создания видят за всю свою жизнь, — бассейн диаметром 12-14 метров и глубиной два-три метра с грязной, редко сменяемой водой, — продолжает зоозащитник. — А на воле белухи проплывают в день около 100 километров, спокойно ныряют на глубину 100-300 метров, а иногда и до 800 метров".

С 16 мая во Владимире запланированы гастроли "Шоу черноморских дельфинов", против которых местные жители активно собирают подписи.

Большинство зоозащитников сходятся во мнении, что необходимо полностью запретить передвижные дельфинарии — так, как это чуть больше недели назад сделали в Мехико.

Дельфа и Зевс

"Дельфины очень чувствительны, у них участок головного мозга, отвечающий за эмоции, развит даже сильнее, чем у человека, поэтому они остро переживают обиды и несправедливость", — говорит Татьяна Белей, директор и соучредитель центра спасения дельфинов "Дельфа".

Многим запомнилась история 2015 года: жители поселка Веселовка пожаловались зоозащитникам на то, что двух дельфинов содержат в ужасных условиях — в бассейне, оборудованном в силосной яме.

© Фото : ГУМВД по Краснодарскому краю Дельфины, обнаруженные в поселке Веселовка Темрюкского района на территории животноводческой фермы © Фото : ГУМВД по Краснодарскому краю Дельфины, обнаруженные в поселке Веселовка Темрюкского района на территории животноводческой фермы

"Дельфу и Зевса выловили уже взрослыми, и, скорее всего, они не поддавались дрессировке. За это их сослали из летнего дельфинария в московском Измайловском парке, — рассказывает Татьяна. — Животные были заражены вирусными инфекциями и, лишенные достаточной физической активности и запертые в холодной воде, сильно простудились. Первой погибла Дельфа, следом умер Зевс, который просто потерял веру в людей".

Татьяна вместе с другими зоозащитниками принимала участие в пикетах у Измайловского дельфинария, и его действительно закрыли — впрочем, сезон как раз подошел к концу. ООО "Павловская слобода", содержащее дельфинов в ужасающих условиях, обязали заплатить штраф в размере одного миллиона рублей.

"Когда мы пытались предать огласке случай с Измайловским дельфинарием, на нас смотрели как на сумасшедших, — говорит зоозащитник. — Но сейчас ситуация сильно изменилась, люди начали задумываться и действовать".

Время помогать

© AP Photo / Slobodan Antic Люди оказывают помощь дельфину, которого выбросило на берег в Италии © AP Photo / Slobodan Antic Люди оказывают помощь дельфину, которого выбросило на берег в Италии

Так, в первый курс обучения помощи диким дельфинам, проведенный центром "Дельфа" в начале мая в Сочи, собрал более 80 волонтеров, которые узнали, что надо делать при обнаружении живого или погибшего дельфина на берегу, как грамотно наблюдать за китообразными и помогать зоозащитникам.

На ближайшее время запланировано начало работы новых групп, помощь которых, как уверены организаторы, будет очень полезной. Только за прошлый год на Черноморском побережье от разных причин погибло несколько сотен китообразных, в том числе по вине моряков.

В Пскове в конце апреля активисты сняли незаконную рекламу — фанеры с афишами гастролирующего в городе дельфинария — и выложили из них огромную надпись "Вон из Пскова".

"Это была реакция на неспособность городской власти обеспечить соблюдение собственных же законов о размещении рекламы, — рассказывает Сергей Зорин, один из участников акции. — К тому же в этом дельфинарии погибли прежние питомцы".

Защита общественности

В начале мая одна из ведущих туристических компаний Англии пригрозила компании SeaWorld, управляющей тремя дельфинариями в Америке — в Орландо, Сан-Диего и Сан-Антонио, не продавать билеты на их шоу, пока не будет получена наивысшая оценка условий жизни животных.

Компания начала аудит парков после заявлений общественных деятелей: актера Мэтта Деймона и телеведущей Шарон Осборн, а также прямого обращения защитника окружающей среды Жан-Мишеля Кусто.

Если туркомпания исполнит угрозу, то только парк SeaWorld в Сан-Диего лишится около десяти тысяч туристов в год.

Мировые дельфинарии

Дельфиний риф в израильском Эйлате нельзя назвать дельфинарием в полном смысле этого слова. Здесь не проводят шоу, но у туристов есть возможность наблюдать за дельфинами практически в их естественной среде обитания — открытом море с плавучих пирсов и смотровых площадок.

Желающие за дополнительную плату могут арендовать оборудование для дайвинга и поплавать с дельфинами под присмотром инструктора.

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Океанографический парк L’Oceanogràfic в испанской Валенсии относится к известному комплексу искусств и наук и считается крупнейшим в Европе. На площади более 100 квадратных километров живут около 45 тысяч животных 500 различных видов, в том числе дельфины и белухи в специальных башнях с морской водой, представляющих разные экосистемы планеты. На территории парка расположен дельфинарий, где проходят шоу каждые два часа.

В парке привлекают к работе волонтеров — многие хотят ухаживать за дельфинами. Причем еще со школьных лет: приходят целыми классами и группами.

Публикация от Oceanogràfic València (@oceanografic_vl) 21 Апр 2018 в 12:04 PDT

Marineland в испанском Палафольсе — это аквапарк, дельфинарий и морской зоопарк площадью более 40 квадратных километров. Шоу дельфинов — одно из трех, наряду с шоу морских львов и шоу попугаев, которые заставляют туристов снова и снова возвращаться сюда, даже спустя годы.

Публикация от Nastya (@misssleto) 3 Сен 2017 в 10:56 PDT

В самом большом в Европе дельфинарии в парке Loro Parque на Тенерифе в Испании животные обитают в бассейнах с более чем семью миллионами литров воды, причем одной из самых чистых в мире. Администрация привлекает к сотрудничеству ветеринаров, биологов-практиков и ученых с тем, чтобы постоянно улучшать условия жизни дельфинов.