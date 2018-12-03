Санкт-Петербург признали лидирующим культурным направлением мира

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 дек — РИА Новости. Санкт-Петербург вновь стал лауреатом самой престижной туристской премии– World Travel Awards, северную столицу России признали лидирующим культурным направлением мира, сообщает городской комитет по развитию туризма.

"Первого декабря в Лиссабоне (Португалия) состоялась церемония вручения самой престижной туристской премии планеты – World Travel Awards. По версии WTA-2018, Санкт-Петербург был признан лидирующим культурным направлением мира (World's Leading Cultural City Destination)", — говорится в сообщении.

Отмечается, что статус лидирующего культурного направления был присвоен северной столице и в 2016-2017 годах. В этой номинации в 2018 году Санкт-Петербург обошел Париж, Лондон, Рим, Венецию, Сидней, Нью-Йорк, Рио-де-Жанейро, Пекин и Кито.

Премия World Travel Awards учреждена в 1993 году в Лондоне. Победителей выбирает профессиональное жюри и аудитория в несколько этапов по многим критериям: качество сервиса, удовлетворенность гостей, развитая инфраструктура, безопасность.