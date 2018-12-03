Названы самые частые причины обращения пассажиров за помощью в колл-центр

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Почти половина путешественников, забронировавших билеты через онлайн-сервисы, обращаются за помощью в колл-центр для решения срочных вопросов, сообщает OZON.travel.
Онлайн тревел-агентство проанализировало запросы путешественников в службу поддержки клиентов. Оказалось, что 43% обратившихся звонят в колл-центр для обмена, возврата или аннуляции купленного билета.
Еще 24% хотят получить ответ на вопрос, связанный с оформлением заказа: просят сделать его за них, узнают по телефону информацию об имеющихся тарифах и местах, уточняют, как правильно вводить паспортные данные, и просят помочь войти в личный кабинет.
С общими вопросами обращаются в колл-центр 22% клиентов. Их интересуют вопросы питания на борту, размер скидок для детей, особенности перевозки домашних животных, а также они пытаются решить проблемы с онлайн-регистрацией.
У 11% путешественников возникают вопросы по оплате заказов. Они спрашивают, можно ли оплатить его бонусами или сертификатом, как продлить срок оплаты и выясняют, точно ли поступили деньги за оформленный билет.
Несмотря на то, что колл-центр, как правило, работает 24 часа в сутки без выходных, большинство звонков приходится на утреннее и послеобеденное время. Иногда плотность звонков увеличивается вечером, а меньше всего обращений поступает ночью.
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