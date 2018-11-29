Санкт-Петербург и Финляндию объединят для иностранных туристов

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. В начале декабря Санкт-Петербург и приграничные города Финляндии запускают совместный проект, чтобы создать единый турпродукт для путешественников из азиатских и европейских стран, сообщает АТОР.
"Городское туристско-информационное бюро Санкт-Петербурга" и офисы по туризму городов финского региона Сайма анонсировали запуск проекта "Туристический коридор Санкт-Петербург – Сайма". Его планируют реализовать за счет средств Евросоюза в рамках программы приграничного сотрудничества РФ и Финляндии.
Санкт-Петербург будет позиционироваться как направление культуры и искусства, а регион Сайма – как дестинация "чистейшего воздуха и озер", где можно познакомиться с cеверной природой.
Бюджет трехлетней программы составит 836 тысяч евро. Эти деньги будут потрачены на создание "комбинированного туристского продукта для продвижения дестинаций-участников в низкий сезон".
Предполагается, что это позволит не только увеличить турпоток между Санкт-Петербургом и регионом Сайма, но и позволит привлечь новых туристов из Китая, Южной Кореи, Юго-Восточной Азии и стран Европы.
Представители российского турбизнеса пока сдержаны в оценках проекта. Если, например, китайские туристы приезжают в РФ в рамках безвизового группового обслуживания, то для въезда в Финляндию им понадобится шенген. Кроме того, туристы из Восточной Азии приезжают в РФ чаще всего летом, а зимой они активно путешествуют только две недели — во время китайского Нового года.
Также российских туроператоров настораживает и то, что им предлагается "отдать" финским партнерам иностранных туристов, которые уже приехали в Россию, вместо того, чтобы отправить их в другой российский регион с северной природой. Например, в Карелию или Вологодскую область, где также есть снег и чистый воздух.
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