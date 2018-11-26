МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Круизные компании стали исключать Амстердам из своих маршрутов из-за введенного в мае городскими властями нового туристического налога, сообщает "ЕвроПульс".
Транзитные путешественники, которые не останавливаются на ночь в отелях города, теперь должны заплатить восемь евро городского налога. Круизные компании не хотят ни покрывать эту сумму для своих пассажиров, ни увеличивать стоимость уже купленных заранее круизов. Один из вариантов, которые предлагают компании, — двухдневная стоянка в Роттердаме, откуда пассажиров доставляют в Амстердам на автобусах.
Чтобы снизить туристическую нагрузку на жителей города, власти Амстердама также собираются запретить владельцам недвижимости в трех центральных районах города сдавать квартиры через онлайн-сервис, а с 2020 года предлагать туристам комнаты по системе Bed & breakfast можно будет только с соответствующей лицензией. Кроме того, теперь иностранным туристам потребуется особое разрешение, чтобы группами гулять по "кварталу красных фонарей".
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