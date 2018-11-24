МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Правитель Дубая, премьер-министр ОАЭ Мохаммед бен Рашид Аль Мактум принял решение оплатить расходы российской туристки, у которой во время отдыха в эмирате заболела и умерла мать, сообщила местная газета Gulf News.

"Шейх Мохаммед сообщил, что все расходы, понесенные россиянкой на лечение ее покойной матери в частном госпитале в Дубае, а также стоимость транспортировки ее тела на родину и билетов для возвращения семьи в Россию, он возьмет на себя", — сообщило дубайское издание.

По данным издания, счет из больницы, который взял на себя Мохаммед Аль Мактум, составил почти 230 тысяч долларов.

Газета отметила, что туристка из РФ Анастасия Попова отдыхала в Дубае с матерью и двумя дочерьми, когда у матери произошел разрыв сердца. Несмотря на оперативное вмешательство в местной больнице, спасти россиянку не удалось.