Названы аэропорты, в которых дешевле всего хранить багаж

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Минимальная стоимость услуг камеры хранения в российских аэропортах составляет 100 рублей в сутки, сообщает OneTwoTrip.
Сервис путешествий изучил стоимость услуг камер хранения в тридцати крупнейших воздушных гаванях страны и выяснил, где дешевле всего хранить багаж – одну сумку стандартных размеров в течение одних суток.
Первое место в рейтинге самых дешевых занял аэропорт Рощино (Тюмень), где пассажиры могут оставить багаж на сутки всего за 100 рублей.
Второе место в списке разделили сразу пять воздушных гаваней. Это аэропорты Анапы, Махачкалы, Минеральных Вод, Омска и Челябинска. Там камера хранения стоит 200 рублей в сутки.
На третьем месте оказались аэропорты Новосибирска и Хабаровска, где оставить багаж можно за 250 рублей в сутки.
Самый дорогой аэропорт страны по стоимости хранения багажа – Пулково (Санкт-Петербург). Пассажирам придется заплатить 600 рублей за хранение своих чемоданов.
"Услуга хранения багажа востребована в первую очередь у трансферных пассажиров. Причем речь идет не только о стыковках рейсов авиакомпаний, но и о пересадках с наземного на воздушный транспорт, — говорит директор по развитию сервиса Аркадий Гинес. — Оставив багаж в камере хранения, человек получает возможность комфортно погулять по городу".
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