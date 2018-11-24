Названы аэропорты, в которых дешевле всего хранить багаж

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Минимальная стоимость услуг камеры хранения в российских аэропортах составляет 100 рублей в сутки, сообщает OneTwoTrip.

Сервис путешествий изучил стоимость услуг камер хранения в тридцати крупнейших воздушных гаванях страны и выяснил, где дешевле всего хранить багаж – одну сумку стандартных размеров в течение одних суток.

Первое место в рейтинге самых дешевых занял аэропорт Рощино (Тюмень), где пассажиры могут оставить багаж на сутки всего за 100 рублей.

Второе место в списке разделили сразу пять воздушных гаваней. Это аэропорты Анапы, Махачкалы, Минеральных Вод, Омска и Челябинска. Там камера хранения стоит 200 рублей в сутки.

На третьем месте оказались аэропорты Новосибирска и Хабаровска, где оставить багаж можно за 250 рублей в сутки.

Самый дорогой аэропорт страны по стоимости хранения багажа – Пулково (Санкт-Петербург). Пассажирам придется заплатить 600 рублей за хранение своих чемоданов.

"Услуга хранения багажа востребована в первую очередь у трансферных пассажиров. Причем речь идет не только о стыковках рейсов авиакомпаний, но и о пересадках с наземного на воздушный транспорт, — говорит директор по развитию сервиса Аркадий Гинес. — Оставив багаж в камере хранения, человек получает возможность комфортно погулять по городу".

