Самый Дальний Восток. Прогулки по острову Шикотан

Шикотан – крупнейший остров Малой гряды Курил, и вместе с тем – одна из крайних юго-восточных точек России. Именно здесь раньше всех встречают рассвет.

Фантастические виды с горными ручьями, валунами, поросшими мхом, океанскими побережьями, испещренными бухтами, которые все советские школьники помнят по фильму "Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо" — в фотоленте РИА Новости.