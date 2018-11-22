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Самый Дальний Восток. Прогулки по острову Шикотан
(обновлено: 20:19 22.11.2018)
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Шикотан – крупнейший остров Малой гряды Курил, и вместе с тем – одна из крайних юго-восточных точек России. Именно здесь раньше всех встречают рассвет. 

Фантастические виды с горными ручьями, валунами, поросшими мхом, океанскими побережьями, испещренными бухтами, которые все советские школьники помнят по фильму "Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо" — в фотоленте РИА Новости.

Остров Шикотан Сахалинской области
Остров Шикотан
Остров Шикотан Сахалинской области
Башни от среднего советского танка Т-54/55 с длинноствольной 100-мм пушкой, установленные на бетонных казематах, на острове Шикотан Сахалинской области
Остров Шикотан
Остров Шикотан Сахалинской области
Остров Шикотан Сахалинской области
Остров Шикотан
Остров Шикотан Сахалинской области
Остров Шикотан
Остров Шикотан
Маяк Шпанберга на мысе Краб острова Шикотан
Остров Шикотан Сахалинской области
Остров Шикотан
© РИА Новости / Андрей ШапранПерейти в фотобанкОстров Шикотан был открыт в XVIII веке во время Второй Камчатской экспедиции, которую проводили русские моряки вдоль северных и восточных берегов России, Северной Америки и Японии.Остров Шикотан Сахалинской области
© РИА Новости / Андрей Шапран
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Остров Шикотан был открыт в XVIII веке во время Второй Камчатской экспедиции, которую проводили русские моряки вдоль северных и восточных берегов России, Северной Америки и Японии.
© РИА Новости / Андрей ШапранПерейти в фотобанкИзначально остров носил имя первооткрывателя – Мартына Шпанберга, а также назывался Фигурным за изрезанную береговую линию. Современное название «Шикотан» в переводе с языка айнов, означает «большое населенное место».Остров Шикотан
© РИА Новости / Андрей Шапран
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Изначально остров носил имя первооткрывателя – Мартына Шпанберга, а также назывался Фигурным за изрезанную береговую линию. Современное название «Шикотан» в переводе с языка айнов, означает «большое населенное место».
© РИА Новости / Андрей ШапранПерейти в фотобанкНа острове есть много небольших озер, а также бурных горных ручьев, где водятся кета и горбуша.Остров Шикотан Сахалинской области
© РИА Новости / Андрей Шапран
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На острове есть много небольших озер, а также бурных горных ручьев, где водятся кета и горбуша.
© РИА Новости / Андрей ШапранПерейти в фотобанкНа территории Шикотана есть брошенная советская военная техника. Некоторые танки вкопаны в землю, некоторые – даже забетонированы.Башни от среднего советского танка Т-54/55 с длинноствольной 100-мм пушкой, установленные на бетонных казематах, на острове Шикотан Сахалинской области
© РИА Новости / Андрей Шапран
Перейти в фотобанк
На территории Шикотана есть брошенная советская военная техника. Некоторые танки вкопаны в землю, некоторые – даже забетонированы.
© РИА Новости / Андрей ШапранПерейти в фотобанкДеревья на Шикотане часто имеют необычную форму из-за сильных ветров и тайфунов.Остров Шикотан
© РИА Новости / Андрей Шапран
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Деревья на Шикотане часто имеют необычную форму из-за сильных ветров и тайфунов.
© РИА Новости / Екатерина ШтукинаПерейти в фотобанкПри этом соседним растениям удается сохранить привычную форму кроны.Остров Шикотан Сахалинской области
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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При этом соседним растениям удается сохранить привычную форму кроны.
© РИА Новости / Андрей ШапранПерейти в фотобанкЮжное побережье острова, протянувшегося с северо-востока на юго-запад на 27 километров, подвержено сильной океанской эрозии.Остров Шикотан Сахалинской области
© РИА Новости / Андрей Шапран
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Южное побережье острова, протянувшегося с северо-востока на юго-запад на 27 километров, подвержено сильной океанской эрозии.
© РИА Новости / Андрей ШапранПерейти в фотобанкШикотан знаменит своими хвойными лесами, где растут пихта, ель, можжевельник и лиственница.Остров Шикотан
© РИА Новости / Андрей Шапран
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Шикотан знаменит своими хвойными лесами, где растут пихта, ель, можжевельник и лиственница.
© РИА Новости / Андрей ШапранПерейти в фотобанкЗимы на острове – намного мягче, чем на континенте, с частыми снегопадами и оттепелями, а средняя температура самого холодного месяца – февраля – минус пять градусов Цельсия.Остров Шикотан Сахалинской области
© РИА Новости / Андрей Шапран
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Зимы на острове – намного мягче, чем на континенте, с частыми снегопадами и оттепелями, а средняя температура самого холодного месяца – февраля – минус пять градусов Цельсия.
© РИА Новости / Андрей ШапранПерейти в фотобанкШикотан омывают Тихий океан и воды Охотского моря.Остров Шикотан
© РИА Новости / Андрей Шапран
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Шикотан омывают Тихий океан и воды Охотского моря.
© РИА Новости / Андрей ШапранПерейти в фотобанкСамая высокая точка острова – гора Шикотан. Она возвышается над морем на 412 метров.Остров Шикотан
© РИА Новости / Андрей Шапран
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Самая высокая точка острова – гора Шикотан. Она возвышается над морем на 412 метров.
© РИА Новости / Андрей ШапранПерейти в фотобанкПо некоторым данным, постоянное население одного из самых больших Курильских островов не превышает трех тысяч человек.Маяк Шпанберга на мысе Краб острова Шикотан
© РИА Новости / Андрей Шапран
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По некоторым данным, постоянное население одного из самых больших Курильских островов не превышает трех тысяч человек.
© РИА Новости / Андрей ШапранПерейти в фотобанкНа острове большинство дорог – проселочные, за что это место особенно ценят экотуристы.Остров Шикотан Сахалинской области
© РИА Новости / Андрей Шапран
Перейти в фотобанк
На острове большинство дорог – проселочные, за что это место особенно ценят экотуристы.
© РИА Новости / Андрей ШапранПерейти в фотобанкНа Шикотане многие жители занимаются рыболовством. В последнее время к нему добавляется туризм: путешественников привлекает необычный остров и расположенный на нем мыс Край Света.Остров Шикотан
© РИА Новости / Андрей Шапран
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На Шикотане многие жители занимаются рыболовством. В последнее время к нему добавляется туризм: путешественников привлекает необычный остров и расположенный на нем мыс Край Света.
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