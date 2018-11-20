Иностранцы стали чаще выбирать Крым для новогоднего отдыха

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя — РИА Новости. Доля ранних продаж авиабилетов из зарубежных стран в Крым на новогодние праздники увеличилась с 5% до 8,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает министерство курортов региона.

"На ближайшие новогодние праздники в Крым возрос поток иностранных туристов. Доля ранних продаж авиабилетов, забронированных из зарубежных стран в Симферополь на период предстоящих новогодних праздников, выросла с 5% до 8,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", — сообщает министерство со ссылкой на данные международного интернет-сервиса для путешественников Biletix.

В пятерку стран-лидеров по числу забронированных в Крым авиабилетов входят Белоруссия, Казахстан, Германия, Киргизия и Израиль.

Как сообщал ранее министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко, спрос на лечебно-оздоровительный туризм в Крыму вырос и продолжает расти в период осенне-зимнего сезона. Он также отмечал высокий уровень бронирования отдыха в Крыму на предстоящие новогодние праздники.