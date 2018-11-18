В Крыму вырос спрос на лечебный туризм

ЯЛТА, 18 ноя — РИА Новости. Спрос отдыхающих на лечебно-оздоровительный туризм в Крыму возрос, этот сегмент является одной из перспективных точек роста туристической отрасли, заявил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.

По словам Волченко, треть отдыхающих сделала выбор в пользу лечебно-оздоровительного туризма в период высокого сезона.

"Это тот сегмент, который будет расти именно в осенне-зимний период, это точка роста для Крыма. В наши задачи входит пропагандировать санаторно-курортный потенциал, который сохранил Крым, и которому до сих пор во многом нет аналогов на постсоветском пространстве", — сказал Волченко журналистам на полях международной конференции "Наука. Образование. Медицина. Производство. Долголетие", которая походит в Ялте с участием российских и международных экспертов.

Министр подчеркнул, что модернизация санаторно-курортного комплекса — это тот "прорывной момент", который в дальнейшем повлияет на экономику региона.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>