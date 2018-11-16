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Эксперт считает, что России есть что предложить мировому рынку туризма
14:2416.11.2018
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Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе заявила в интервью радио Sputnik на полях VII Санкт-Петербургского международного культурного форума о том, что экспортный туризм должен стать приоритетным направлением в отрасли.

Туристы и аниматоры на смотровой площадке МГУ им. М.В. Ломоносова в Москве. Архивное фото.
© РИА Новости / Максим Блинов
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"Мы, наверное, единственная страна, которая с упоением каждый месяц отчитывается о том, куда наши граждане выехали, но очень скромно относится к данным, кто к нам приехал, откуда, с какими целями, что интересно иностранным туристам на нашей огромной территории. В то время как все страны, в том числе претендующие на звание лидеров по туризму – Испания, Франция, США, Италия – акцентируются на том, кто к ним приезжает", — заявила Ломидзе.

Эксперт подчеркнула, что экспорт туристических услуг – это как раз тот сегмент туризма, который приносит деньги в страну, а также заметила, что "до сих пор, безусловно, он у нас развивался".

Разводка моста Петра Великого в Санкт-Петербурге. Архивное фото.
© РИА Новости / Алексей Даничев
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"Есть хиты продаж на мировом рынке, такие как Санкт-Петербург и Москва, это Камчатка, Байкал, Алтай, частично. Это Золотое кольцо и Казань. Казань – относительно новый продукт, — добавила глава АТОР. — Но, тем не менее, есть еще множество регионов, есть русская Арктика, есть Северо-Западный Федеральный округ с фантастическими природными и культурно-историческими объектами. То есть нам есть что еще предложить мировому туристическому рынку. Но внятной приоритизации, как это обозначил президент в своих майских указах, до сих пор не было".

Майя Ломидзе пояснила, что эта приоритизация обозначает, в числе прочего, финансовую поддержку предпринимателей, которые занимаются экспортом туристических услуг. И развитие отрасли —  как раз в контексте востребованности на международном рынке, потому что внутреннему потребителю и иностранным туристам нужны разные вещи, то есть продукт должен быть разным, и подходы к инфраструктуре должны быть разными.

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