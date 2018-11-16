Майя Ломидзе: нам есть что предложить мировому туристическому рынку

Об экспортном туризме и о том, что может предложить Россия мировому туристическому рынку, в интервью радио Sputnik на полях VII Санкт-Петербургского международного культурного форума рассказала исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.

Москва, Санкт-Петербург, Золотое кольцо, Камчатка, Алтай и Байкал – хиты продаж на мировом рынке туриндустрии. Экспортный туризм должен стать приоритетным направлением в отрасли, именно он приносит доход стране. Об этом в интервью радио Sputnik в рамках VII Санкт-Петербургского международного культурного форума рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"Экспортный туризм – это тот вид туризма, ради которого, собственно, и имеет смысл развивать туризм как отрасль. Мы, наверное, единственная страна, которая с упоением каждый месяц отчитывается о том, куда наши граждане выехали, но очень скромно относится к данным, кто к нам приехал, откуда, с какими целями, что интересно иностранным туристам на нашей огромной территории. В то время как все страны, в том числе претендующие на звание лидеров по туризму – Испания, Франция, США, Италия – акцентируются на том, кто к ним приезжает. Экспорт туристических услуг – это как раз тот сегмент туризма, который приносит деньги в страну. И до сих пор, безусловно, он у нас развивался. И есть хиты продаж на мировом рынке, такие как Санкт-Петербург и Москва, это Камчатка, Байкал, Алтай, частично. Это Золотое кольцо и Казань. Казань – относительно новый продукт. Но, тем не менее, есть еще множество регионов, есть русская Арктика, есть Северо-Западный Федеральный округ с фантастическими природными и культурно-историческими объектами. То есть нам есть что еще предложить мировому туристическому рынку. Но внятной приоритизации, как это обозначил президент в своих майских указах, до сих пор не было. Эта приоритизация обозначает, в числе прочего, финансовую поддержку предпринимателей, которые занимаются экспортом туристических услуг. И развитие отрасли как раз в контексте востребованности на международном рынке, потому что внутреннему потребителю и иностранным туристам нужны разные вещи, то есть продукт должен быть разным, и подходы к инфраструктуре должны быть разными", – сказала Майя Ломидзе.

Sputnik выступает международным информационным партнером VII Санкт-Петербургского международного культурного форума.

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