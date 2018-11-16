МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости, Светлана Баева. Экзотическая Африка все ближе: появляются новые рейсы, как чартерные, так и регулярные, страны отменяют визы. Где увидеть слияние двух океанов, чем отличаются друг от друга племена в Эфиопии, куда поехать экстремалам, а куда — любителям релакса, и сколько все это стоит, — в материале РИА Новости.

До экватора и после

"Есть Африка до экватора и после. Та, что южнее, всегда будет дорогой, так как нет прямых перелетов, стоимость авиабилета может быть и 60 тысяч рублей, и выше", — объясняет исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.

Но в экзотических странах севернее экватора, по ее мнению, можно найти места, которые способны стать интересными курортами для россиян.

Улыбающийся берег

Один из сюрпризов зимнего туристического сезона — чартерный рейс российского туроператора в Гамбию, самую маленькую страну континентальной Африки, которую еще называют "Улыбающимся берегом".

По словам тех, кто уже побывал в Гамбии, тут почти все улыбаются, а главная достопримечательность — Атлантический океан. Пляжи с мелким песком — муниципальные, но отели на первой береговой линии, как правило, частично их арендуют. Собственный кусочек побережья может быть даже у двухзвездочной гостиницы.

Природный мир Гамбии, несмотря на ее скромные размеры, очень разнообразен. В национальных парках водятся более ста видов животных и 560 разновидностей птиц. Есть, например, крокодилы, с которыми можно сфотографироваться, бегемоты, свободно разгуливают бабуины. А вот львы, африканские слоны и шимпанзе истреблены.

Среди культурных достопримечательной — рынки, музеи рабства, сады.

"Гамбия — загадка этого сезона, — говорит Майя Ломидзе. — Мне самой интересно, насколько это направление будет востребовано".

На прошлой неделе туроператор-консолидатор рейсов объявил об отмене чартерной программы, а потом в компании передумали. Сейчас туры туда по промоценам предлагают за 30 тысяч рублей на человека с вылетом в ближайшие дни и от 60 тысяч рублей — на Новый год.

Эксперты и туроператоры рекомендуют сделать прививки от гепатита A, B, желтой лихорадки и взять с собой лекарства против малярии.

Скалы первых христиан

Прямой регулярный рейс планируется в Эфиопию. Авиакомпания Ethiopian Airlines сообщила о запуске рейсов Адис-Абеба — Москва с технической посадкой в Стамбуле еще летом. Boeing 787-8 Dreamliner должен совершить первый полет между странами 5 декабря. Заявленная стоимость авиабилетов — от 37 тысяч рублей на человека, но пока их в продаже найти не удалось.

"Эфиопия сильно подешевела, — утверждает Антонина Харитонова, представитель туркомпании, которая занимается экзотической Африкой более пятнадцати лет. — Приобрести авиабилеты можно за 45-46 тысяч рублей. У нас есть группы с русскоязычными гидами, отправляющиеся в Эфиопию на Новый год, на семь дней. Стоимость поездки на одного человека — 1500 долларов плюс перелет".

Эфиопия — христианская страна, там много архитектурных памятников, охраняемых ЮНЕСКО. Это одно из немногих мест на континенте, где Рождество отмечают по традициям первых христиан. В Лалибэле православные проводят праздничные обряды в высеченных в скале церквях XII века.

Более того, есть легенда, что настоящий Ковчег Завета, на скрижалях которого прописаны Десять заповедей, хранится в церкви Святой Марии Сионской в городе Аксум.

Диски в нижней губе

Совершенно другой Эфиопия предстает на юге. На юго-западе страны живет племя мурси, считающееся самым агрессивным в Эфиопии.

Диски в нижней губе у девушек, поразительные головные уборы, шрамирование за каждого убитого врага — часть их обычаев. Причем, если традиционное оружие мурси — палки, то распространенное — автомат Калашникова.

Тарелками в нижней губе украшают себя и девушки племени сурма.

По поводу того, зачем они это делают, есть несколько теорий: уродуют себя, чтобы не забрали в рабство, отпугивают злых духов. Кроме того, это в племенах считается красивым: чем больше тарелка, тем выше шансы на завидного жениха.

Для туристов Эфиопия — это треккинг в горах, пересечение рек на каноэ, самое жаркое место на планете с действующим вулканом Эрта-Але и соляным озером Даллол.

Перед поездкой необходимы прививки. На сайте посольства Эфиопии в России советуют защититься от желтой лихорадки, гепатита и холеры, а также принять меры предосторожности против малярии.

Всем стоять на Занзибаре

Еще одна новинка зимнего сезона — увеличение числа чартерных программ на Занзибар. В прошлом году чартеры на остров, где родился солист группы Queen Фредди Меркьюри, ставил лишь один туроператор. Теперь к нему присоединится еще одна туркомпания.

"На Занзибаре прекрасные пляжи, из лучших в Африке. Белый коралловый песок, мелкий и мягкий, как шелк, на ощупь. Белоснежное побережье архипелага идеально для дайвинга", — описывают остров сайты турфирм.

Международные эксперты, изучившие более 3000 обзоров, признали Танзанию, к которой относится Занзибар, одной из лучших стран для наблюдения за дикой природой.

Стоимость туров начинается от 50 тысяч рублей на человека с авиаперелетом. Проживание в трехзвездочных и четырехзвездочных гостиницах обойдется дороже: от 70 тысяч и от 100 тысяч рублей соответственно.

О прививках также стоит позаботиться заранее.

Пол-Африки в одном туре

Но все же в туристических компаниях, в том числе и принимающих, лидером спроса у активных туристов называют комбинированные туры: по ЮАР, Замбии, Ботсване, Зимбабве, Кении и Танзании.

Директор принимающей компании из Кейптауна (ЮАР) Елена Дос Сантос подтверждает: "Турпоток растет. В частности, из-за того, что весной прошлого года отменили визовый режим".

Например, комбинированный тур может начаться в ЮАР. Многие туда едут, чтобы побывать в национальном парке Крюгера. Пользуется спросом и побережье: на мысе Доброй Надежды стоит старый маяк, с которого видно, как сливаются два океана — Атлантический и Индийский. Еще там можно посмотреть на пингвинов и морских котиков.

После мыса Доброй Надежды логично отправиться в Намибию и увидеть парк Намиб-Науклуфт с пустыней Соссусфлей, а также Долину Смерти и сказочный лес, где растут уникальные деревья семейства моринговых. Они впитывают много воды и принимают причудливые формы.

Потом путешественникам предлагается посетить Зимбабве, полюбоваться водопадом Виктория.

Дальше — на сафари в Ботсвану.

Кстати, обе страны спорят за титул лучшей для сафари, в этом году победила Ботсвана.

Клюфинг и абсейлинг

В ЮАР едут и за экстримом: клюфинг и абсейлинг в Каньоне камикадзе. Оказывается, клюфинг — это исключительно южноафриканский вид экстремального отдыха: спуск с горной вершины по горной реке, сопровождающийся прыжками с водопадов (со страховкой). Абсейлинг — более известное развлечение: спуск по крутому склону при помощи веревки. Также туристы с удовольствие спускаются на зиплайне и даже погружаются в клетке к акулам.

По словам экспертов, туристы могут выбрать туры в Африку любой категории. Например, групповая программа в Кении обойдется в 900 долларов с человека (авиабилет оплачивается отдельно). Тур сразу в пять стран — от 2500 долларов на человека, но есть программы стоимостью и 20 тысяч долларов, и дороже. В ЮАР и ряде других стран нет обязательных требований о прививках, но эксперты все же советуют их сделать.