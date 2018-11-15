Названа лучшая страна Африки для сафари

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. В 2018 году Ботсвана названа лучшей африканской страной для сафари. Это решение было принято после тщательного анализа 3000 экспертных обзоров о путешествиях по континенту, сообщает Travel Daily News.

Ботсване впервые присвоен этот титул. Эксперты отметили уникальную природу страны и ее достопримечательности, в частности, пустыню Калахари.

По мнению экспертов, в рейтинге лучших стран для сафари-туров Танзания лишь немного уступила Ботсване. Третье место в списке они отдели Зимбабве.