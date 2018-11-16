МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. В Санкт-Петербурге на видео попал момент, как кот исполняет напевы, похожие на грузинские.
"Когда твой кот выучил пару грузинских песен и решил их исполнить", — пишет владелец кота Юрий Мережко.
Когда твой кот выучил пару грузинских песен и решил их исполнить. pic.twitter.com/W6o9APM5qh— Юрий Мережко (@yoorashka) 14 ноября 2018 г.
В комментариях к видео знатоки уточнили, что песни на самом деле застольные. "Дала послушать своему коту, он провел меня к миске. Похоже, песня застольная", — добавила пользователь соцсети Виктория Владимировна.
Другой пользователь уточнил, что песня – к путешествиям: "Мой кот повел меня к чемодану. А через неделю я уезжаю в Грузию", — написал он.
Кстати, по данным аналитиков, Грузия заняла первое место в рейтинге популярных направлений, куда туристы чаще всего ездят в компании друзей. В этом году страну посетили более 1,1 миллиона россиян.
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