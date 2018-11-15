Россияне пользуются услугами туроператоров чаще европейцев

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. В России 51% туристов пользуются услугами туроператоров при бронировании поездок. В Германии, Италии, Великобритании, Франции и Испании предложения туркомпаний привлекают лишь одну треть путешественников, сообщает Travelport.

При этом, согласно исследованию системы бронирования, для онлайн-агентств верно обратное: более половины европейцев заказывают туристические поездки в таких агентствах, при этом только 32% опрошенных россиян заявили, что предпочитают пользоваться услугами туристических онлайн-агентств для бронирования поездки.

Когда речь заходит о выборе тура, сайты с обзорами и отзывами имеют наибольшее влияние (85%) на российских туристов, а рекомендации специалистов занимают второе место. 80% также обращают внимание на видео и фотографии друзей, когда изучают информацию о маршруте, а 39% пользуются функцией голосового поиска.

Интересно, что 52% российских туристов не знают, каким туристическим компаниям или онлайн-обзорам можно доверять, поэтому они считают необходимым обратиться к другим источникам.

В среднем российские путешественники в поездке заходят на 17 различных сайтов. Поэтому неудивительно, что 58% из них выбирают гостиницу с бесплатным доступом в интернет.

Одна из наиболее важных причин (86%) быть онлайн – это возможность оставаться на связи с друзьями и членами семьи, которые остались дома.