Санкт-Петербург признали самым лучшим городом в России для "умного" туризма

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Ко всемирному Дню философии, отмечаемому 15 ноября, эксперты выяснили у туристов, какой город России кажется им лучшим для философских (интеллектуальных) путешествий, сообщает Tvil.ru.

Философский или интеллектуальный туризм — это путешествия и экскурсии для ознакомления с культурным и духовным наследием посещаемых мест.

По результатам опроса пользователей в социальных сетях, Санкт-Петербург признан самым лучшим городом России для философского туризма. За город на Неве проголосовали 48% опрошенных. Отмечается, что Петербург особенно богат наследием великих философов, культурными и духовными памятниками.

Второе место по популярности философского туризма заняла Москва — 11% голосов.

Третье и четвертое место в интеллектуальном туризме разделили Екатеринбург и Пермь — по 9% голосов, а на пятом месте — Казань (8%).