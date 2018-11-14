Туристам из Китая предложат "Государеву дорогу" из Москвы в Санкт-Петербург

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Новый туристический маршрут "Государева дорога", который свяжет Московскую, Тверскую, Новгородскую и Ленинградскую области, будет ориентирован на привлечение китайских туристов, путешествующих по маршруту Москва – Санкт-Петербург, сообщила заместитель министра туризма Тверской области Александра Ильина.

"Тверскую область посещают около 30 тысяч китайских гостей в год, большинство из которых – транзитные туристы. Наша задача – мотивировать их более длительному пребыванию на территории области. Сейчас в рамках проекта "Государева дорога" мы приступили к формированию комплексного турпродукта, который будет ориентирован на китайского туриста. Будем стремиться сделать его дифференцированным – как по стоимости, так и по набору услуг", — сказала Ильина.

Она также отметила, что цель проекта, который реализуется при поддержке Ростуризма, — создать единое культурно-просветительское пространство и объединить ресурсы сразу нескольких областей.

На маршруте Москва – Санкт-Петербург находится много красивых исторических городов – Клин, Тверь, Торжок, Вышний Волочек, Валдай, Крестцы, Новгород Великий, в которых есть интересные объекты показа и уникальная архитектура. Помимо этого на историческом маршруте "Государева дорога", которым с конца XVIII века путешествовали русские цари и императоры, сохранились уникальные путевые дворцы и усадьбы.

Для реализации проекта "Государева дорога" при министерстве туризма Тверской области был создан клуб, объединивший около 30 заинтересованных региональных организаций, среди которых – музейные комплексы, гостиничные объекты, предприятия сувенирной продукции. Клуб разрабатывает карты лояльности для индивидуальных туристов, а также предлагает особые условия для обслуживания групп.