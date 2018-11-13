Петербург и Ленобласть стали самыми популярными у иностранных туристов

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Петербург и Ленобласть, а также Иркутская область и Приморье стали самыми популярными российскими регионами у иностранных туристов, которые приехали в Россию в январе-сентябре 2018 года, свидетельствуют данные Федерации мигрантов РФ.
В федерации сообщили, что, по данным МВД РФ, с января по сентябрь 2018 года на миграционный учет в России было поставлено 13,6 миллиона иностранцев. Отмечается, что 2,5 миллиона из них прибыли в РФ с туристическими целями.
"Преимущественно иностранные граждане прибывают в Санкт-Петербург и Ленинградскую область (почти 1,3 миллиона человек). Также популярностью пользуются Иркутская область — 233 тысячи человек и Приморский край — 203 тысячи, следом идет Москва с результатом в 148 тысяч человек", — сообщили в организации.
Больше всего туристов приехали в Россию из Китая — свыше одного миллиона человек. На втором месте туристы из Южной Кореи (211 тысяч человек), на третьем месте расположилась Германия (143 тысячи человек). Также в топ-10 стран, туристы из которых часто посещают Россию, вошли Франция, Италия, США, Финляндия, Израиль, Белоруссия, Япония.
При этом с рабочими целями в Россию с января по сентябрь въехали почти 3,9 миллиона человек. За этот период в Москве были зарегистрированы более 1,2 миллиона трудовых мигрантов, на втором месте Санкт-Петербург и Ленинградская область — 718 тысяч человек, следом идет Московская область (почти 344 тысячи человек).
По числу прибывших в Россию в поисках работы первое место занимают граждане Узбекистана, из этой страны в РФ приехали около 1,6 миллиона человек. На втором месте Таджикистан (790 тысяч человек), на третьем — Украина (347 тысяч).
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