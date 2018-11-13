МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Ко всемирному Дню доброты, отмечаемому 13 ноября, эксперты провели опрос туристов и выяснили, где в России самые добрые люди, сообщает Tvil.ru.

В итоге Санкт-Петербург признан самым "добрым" городом России. За город на Неве проголосовали 32 процента опрошенных. Отмечается, что в Петербурге самые вежливые и радушные владельцы жилья для туристов. На втором месте самых "добрых" городов России у туристов находится Краснодар (17 процентов голосов).

Третье место по доброте, по мнению туристов, разделили Севастополь, Казань и Петрозаводск — по десять процентов голосов. В первой десятке самых "добрых" городов также Ялта, Сочи, Екатеринбург, Калининград и Москва.