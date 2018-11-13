Баня, пивоварня и океанариум: куда сходить в лучших аэропортах мира

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости, Ирина Овчинникова. Туристам не нравится, если стыковка рейсов длится больше полутора часов. В залах ожидания обычно тесно и скучно. Но есть аэропорты, где можно бесплатно сходить в кино, океанариум или ботанический сад, попробовать пива в местной пивоварне и даже зарегистрировать брак.

Аэропорт Чанги, Сингапур

CC0 / cegoh / Международный аэропорт "Чанги" в Сингапуре CC0 / cegoh / Международный аэропорт "Чанги" в Сингапуре

Аэропорт Чанги в Сингапуре признан лучшим в мире по версии Business Traveller Awards 2018. В перечне услуг для пассажиров есть, кажется, все: бесплатные кинотеатры, обзорная экскурсия по городу, ботанические сады, сад бабочек, галерея истории авиации, плавательный бассейн на крыше и многочисленные детские комнаты. Даже для Сингапура это очень много, поэтому в аэропорт приезжают и местные — как в развлекательный центр.

"Чанги считается самым лучшим в мире, и это реально осознаешь, когда там находишься! — рассказывает Ирина Серова из Москвы. — Для перемещения между разными пунктами можно воспользоваться скоростным поездом".

Аэропорт Инчхон, Сеул, Южная Корея

Эта воздушная гавань, построенная к чемпионату мира по футболу 2002 года, — одна из самых больших в мире. Инчхон, наряду с Чанги (Сингпур), регулярно возглавляет различные мировые рейтинги, благодаря в том числе площадкам для гольфа, комнатам для массажа и ботаническим садам.

"Зная о том, что предстоит длительная стыковка, мы заранее списались с аэропортом, выяснив, какие бесплатные опции доступны транзитному туристу, — говорит Мария Елецкая из Санкт-Петербурга. — Нам предложили целый перечень вариантов: можно поехать в столицу на пять-шесть часов, осмотреть храмы или совершить экскурсию по самому Инчхону на полтора-два часа".

Аэропорт Хамад, Доха, Катар

Этот современнейший аэропорт — целый город. Помимо нескольких терминалов с магазинами, кафе, комнатами отдыха, здесь есть тренажерный зал, крытый 25-метровый бассейн, джакузи. В зону спа можно попасть за 40 долларов США.

"Мне очень понравилась забота, которая окружает всех пассажиров на каждом шагу. Ты устал? Присядь на ближайшее анатомическое кресло и вздремни 20-30 минут. Тебе скучно? Бесплатный Wi-Fi, стойки с компьютерами и розетками, TV-зоны, детская площадка, — делится впечатлениями Аркадий Пивоваров из Москвы. — И еще меня поразили бесплатные детские коляски в терминалах".

Аэропорт имени Франца-Йозефа Штрауса, Мюнхен, Германия

Главный аэропорт Мюнхена обслуживает ежедневно несколько миллионов пассажиров, что делает его одним из крупнейших транспортных хабов Европы. Но пассажиры не чувствуют толчеи, и везде поддерживается немецкий порядок. В собственной пивоварне аэропорта варят семь сортов баварского пива, а под Рождество внутренний двор одного из терминалов превращают в каток.

"Ресторан, где подают пиво из местной пивоварни, находится между двумя терминалами, на открытом воздухе, но под куполом, так что даже в непогоду там комфортно, — уточняет Сергей Новопашин из Новосибирска. — Хотя это и аэропорт, на качество пива и еды данное обстоятельство совсем не влияет. Да и цены неожиданно невысокие".

Аэропорт Ванкувера, Канада

По мнению экспертов, второй по загруженности аэропорт в стране обходит конкурента в Торонто по заботе о пассажирах, в том числе с ограниченными физическими возможностями. В оформлении терминалов используется индейская мифология, подразумевающая, как известно, единение с природой. Может быть, именно поэтому здесь так много зелени и есть огромный аквариум с экзотическими рыбами Тихого океана.

Аэропорт Сан-Франциско, США

© AP Photo / Paul Sakuma Комната для йоги в международном аэропорту Сан-Франциско © AP Photo / Paul Sakuma Комната для йоги в международном аэропорту Сан-Франциско

Второй по пассажиропотоку аэропорт Калифорнии предлагает довольно стандартный набор услуг: рестораны, бары, пабы, магазины, небольшой музей авиации. Но не забыли и о приверженцах ЗОЖ, которых в "золотом штате" очень много: комната для йоги и медитации открыта для любого пассажира.

Аэропорт Дубая, ОАЭ

Этот аэропорт считается одним из самых современных и функциональных в мире. Пассажиропоток превышает 70 миллионов человек в год, но каждому гостю Дубая, выбирающему авиатранспорт, уделяют большое внимание. Так, можно заранее заказать услуги по встрече (не позднее чем за 24 часа), посетить duty free площадью в 15 тысяч квадратных метров или поспать в одной из десяти кабинок для сна (четыре часа обойдутся в 20 долларов).

Аэропорт Шоуду, Пекин, Китай

© AP Photo / Mark Schiefelbein Международный аэропорт Шоуду в Пекине © AP Photo / Mark Schiefelbein Международный аэропорт Шоуду в Пекине

Крупнейший аэропорт Китая входит в тройку самых загруженных в мире. К дизайну архитекторы подошли весьма продуманно, например, выкрасили потолки терминалов в разные цвета — более интенсивные к центру зала, чтобы пассажир всегда мог сориентироваться. В интерьерах использованы копии исторических артефактов и статуи.

Но самой главной фишкой воздушной гавани большинство туристов считают зимние сады, в том числе подземный.

Аэропорт Хитроу, Лондон, Великобритания

CC0 / LadyDisdain / Лондонский аэропорт Хитроу CC0 / LadyDisdain / Лондонский аэропорт Хитроу

Хитроу особенно нравится поклонникам шопинга. В большинстве магазинов аэропорта действует система онлайн-покупок: понравившуюся вещь можно купить или забронировать заранее и забрать ее по прилете. Также в главной воздушной гавани Великобритании позаботились о религиозных пассажирах — оборудовали молельные комнаты для разных конфессий.

Аэропорт Схипхол, Амстердам, Нидерланды

Схипхол ведет свою историю с начала XX века, когда тут была военная база. Несмотря на столь внушительный возраст, аэропорт не назовешь архаичным. Здесь можно сходить в сауну или тренажерный зал, устроить шопинг, посетить бесплатную библиотеку и даже жениться. Представитель местной мэрии готов официально оформить брачный союз граждан любого государства, правда, россиянам по возвращении придется подтверждать заключение брака.