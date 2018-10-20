МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Лучшим аэропортом мира по версии премии Business Traveller Awards 2018 тридцать первый год подряд стал Чанги в Сингапуре, сообщает "Евро Пульс".

Амстердамский аэропорт Схипхол занял первое место в номинации "Лучший аэропорт в Европе", а лондонский Хитроу признан лучшим в мире для любителей шопинга, которые хотят вернуть сумму НДС по системе tax free.

Среди авиакомпаний выделилась British Airways. Ей досталась победа в трех номинациях: "Лучший перевозчик на короткие расстояния", "Лучшая программа для постоянных клиентов" и "Лучший лаундж" (за зал ожидания в пятом терминале аэропорта Хитроу).

В категории "Лучший лоукостер" победу одержала тоже британская компания EasyJet. Приз в номинации "Лучшая авиакомпания Восточной Европы" достался "Аэрофлоту".

Премию Business Traveller Awards вручают ежегодно с 1988 года на основании результатов читательского голосования.