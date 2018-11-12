Названы лучшие для шопинга города СНГ

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Аналитическое агентство "ТурСтат" составило рейтинг лучших городов для шопинга в странах СНГ.

При составлении рейтинга учитывалась популярность шопинг-туров в 2018 году, российские города в нем не упоминаются.

Возглавил рейтинг Баку. Аналитики отметили особый интерес иностранных туристов к Baku Shoping Festival, который прошел в мае.

В тройку лучших также вошли Минск и Астана.

В "ТурСтате" отметили, что туристы проводят в городах СНГ в среднем два-три дня и тратят на покупки до тысячи долларов.