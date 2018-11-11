В Норвегии выбрали лучший в мире сыр

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. В норвежском Бергене прошел престижный международный конкурс сыроваров World Cheese Awards, где было представлено почти 3500 сортов сыра со всего мира, сообщает Euromag.

Главную премию получил местный норвежский сыр Фанауст (Fanaost), который производят на ферме Устегорден под Бергеном. Второе место досталось тоже норвежскому сыру – обладателем серебра стал традиционный коричневый козий сыр Хельфейт (Helfeit).

На конкурс было представлено 3472 сорта сыра из 41 страны. Такие "сырные" державы, как Италия, Швейцария, Франция, Германия привезли в Норвегию большое количество разнообразных сыров. Однако настоящим сюрпризом стало рекордное количество местных марок: честь страны защищали 175 разновидностей продукта.

В состав жюри конкурса помимо профессиональных судей и экспертов вошли и простые ценители сыра – блогеры, журналисты, представители музеев и других учреждений, напрямую не связанных с гастрономией. В этом году в жюри работали 50 норвежцев и еще 180 судей из 29 стран. Они оценивали внешний вид сыра, качество корочки, основные характеристики (содержание влаги, жира, цвет, консистенцию) и, конечно же, вкус.