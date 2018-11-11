В Норвегии выбрали лучший в мире сыр

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. В норвежском Бергене прошел престижный международный конкурс сыроваров World Cheese Awards, где было представлено почти 3500 сортов сыра со всего мира, сообщает Euromag.
Главную премию получил местный норвежский сыр Фанауст (Fanaost), который производят на ферме Устегорден под Бергеном. Второе место досталось тоже норвежскому сыру – обладателем серебра стал традиционный коричневый козий сыр Хельфейт (Helfeit).
На конкурс было представлено 3472 сорта сыра из 41 страны. Такие "сырные" державы, как Италия, Швейцария, Франция, Германия привезли в Норвегию большое количество разнообразных сыров. Однако настоящим сюрпризом стало рекордное количество местных марок: честь страны защищали 175 разновидностей продукта.
В состав жюри конкурса помимо профессиональных судей и экспертов вошли и простые ценители сыра – блогеры, журналисты, представители музеев и других учреждений, напрямую не связанных с гастрономией. В этом году в жюри работали 50 норвежцев и еще 180 судей из 29 стран. Они оценивали внешний вид сыра, качество корочки, основные характеристики (содержание влаги, жира, цвет, консистенцию) и, конечно же, вкус.
Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.
Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.
На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.
Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.
Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru
В письме должны быть указаны:
Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.
В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.
Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.