Глава Ростуризма предложил создать российско-казахстанские туры на Байконур

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Руководитель Ростуризма Олег Сафонов предложил разработать российско-казахстанские туры на Байконур с посещением запусков ракет-носителей и музейных экспозиций, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"Олег Сафонов предложил создать российско-казахстанские туры на Байконур", — сказал представитель пресс-службы.
Кроме того, глава Ростуризма выступил с инициативой о разработке совместных турпродуктов, предусматривающих посещение в рамках одной поездки территорий России и Казахстана. Такие продукты могут предлагаться не только гражданам РФ и Казахстана, но и туристам из третьих стран.
"Одним из перспективных направлений российско-казахстанского взаимодействия в сфере туризма является создание трансграничных круизных маршрутов на Каспии, которых ранее никогда не было. Ростуризм выступил с соответствующими инициативами и встретил активную поддержку со стороны Ирана, Азербайджана и Казахстана", — отметили в пресс-службе.
В настоящее время в России уже строятся первые два лайнера для круизов по Каспийскому морю.
По оценке Ростуризма, Казахстан занимает второе место по объему въездного турпотока в РФ. В 2017 году граждане республики совершили 3,5 миллиона поездок в Россию.
Ведомство отмечает, что большим потенциалом в России обладают деловой, событийный, промышленный и гастрономический туризм.
Россияне в свою очередь совершили в прошлом году порядка трех миллионов поездок в Казахстан, что делает это государство четвертым в мире по объему въездного турпотока из России.
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