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Дешевая экзотика. Куда стоит отправиться в отпуск в ноябре
08:0007.11.2018
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Серфингистка
© Depositphotos / AnnHaritonenko

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости, Светлана Баева. Ноябрь — не самый популярный месяц для пляжного отдыха, многие откладывают поездку на длинные январские каникулы. И напрасно, утверждают эксперты. Если отправиться на море прямо сейчас или чуть позже, можно здорово сэкономить. О том, куда поехать в конце осени и начале зимы, а также сколько это стоит, — в материале РИА Новости.

Подходящее время

CC0 / Mariamichelle / Пляж на острове Косумель, Мексика
CC0 / Mariamichelle /
Пляж на острове Косумель, Мексика

"Ноябрь и декабрь до 25 числа — очень удачный период для покупки туров по дальнемагистральным направлениям", — говорит представитель крупной туристической компании, работающей более чем с сотней туроператоров.

В декабре во многих странах откладывают поездки, потому что сдают налоговую отчетность, готовятся к рождественским праздникам, сложно взять отпуск, добавил он. А потому именно во второй половине ноября и в декабре есть возможность дешево слетать, например, на традиционно дорогие Мальдивы и Сейшелы.

"Ночевать в палатке?"

© AFP 2018 / StringerПляж в Банжуле, Гамбия
© AFP 2018 / Stringer
Пляж в Банжуле, Гамбия

Если отправиться в конце осени и начале зимы в африканские страны, вы сэкономите порядка 20 тысяч рублей, говорят эксперты. Сравнительно новое для российского рынка направление — Гамбия — и вовсе принадлежит категории "шок-цена".

Шарм-эш-Шейх. Архивное фото.
© РИА Новости / Борис Бабанов
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Названы самые быстрорастущие туристические направления мира

"Сейчас это направление открыто в качестве эксперимента, туроператоры смотрят, как пойдут продажи", — поясняет эксперт. Отправиться в это небольшое государство в Западной Африке на берегу Атлантического океана можно всего за 30 тысяч рублей — это цена на человека за тур с перелетом. Скидки достигают 40%. Туристы осторожно интересуются: "А отель 2* — это ночевать в палатке?" Нет, судя по фотографиям, предлагается вполне уютная гостиница с довольно просторными номерами в 50 метрах от океана.

Гамбия — это отличные пляжи и национальные парки, где обитают более тысячи видов экзотических животных и птиц.

На Занзибар (остров, принадлежащий Танзании) в ноябре туры стоят 45-57 тысяч рублей на человека, в январе цена увеличится до 65 тысяч, а в феврале-марте — до 70 тысяч.

За 40-50 тысяч рублей на человека реально найти недельный тур на материковую Танзанию. "Но это в ноябре. Зимой таких цен уже не будет", — предупреждают туроператоры.

© AP Photo / Mosa'ab ElshamyЛьвенок в Национальном парке "Серенгети", Танзания
© AP Photo / Mosa'ab Elshamy
Львенок в Национальном парке "Серенгети", Танзания

"Из новинок на рынке — Ямайка, Гамбия, Бахрейн, — говорит Дарья Торопова, начальник клиентского отдела онлайн-сервиса по поиску и бронированию туров. — Также активно туроператоры продвигают Оман и Занзибар".

Альтернатива раскрученным курортам

CC BY 2.0 / Martin Nikolaj Christensen / Sunset from Radisson Blu in Tala Bay, AqabaЗакат на пляже в Акабе, Иордания
CC BY 2.0 / Martin Nikolaj Christensen / Sunset from Radisson Blu in Tala Bay, Aqaba
Закат на пляже в Акабе, Иордания

"Я бы посоветовал отправиться на Красное море в Иорданию. Это незаслуженно обойденное вниманием направление, — отмечает сотрудник сети турагентств Владимир. — Там такой же отдых, как, например, в Эйлате. Но если стоимость недельных туров на израильский курорт начинается от 60-70 тысяч на двоих, то Акаба обойдется в полтора раза дешевле".

Эксперт добавляет: хотя Иордания — мусульманская страна, "там можно спокойно купить алкоголь, никто не хватает за руки и не смотрит косо на девушек в юбках".

Влюбленная пара в аэропорту. Архивное фото
© Depositphotos / iakovenko123
Первый чартер с российскими туристами прибыл в курорт Салала в Омане

Новинка этой осени — Оман. В октябре аэропорт города-курорта Салала на юге страны принял первый чартерный рейс с российскими туристами. Власти провинции рассчитывают, что в зимний сезон курорт посетят 5400 россиян. Стоимость путешествия — от 50 тысяч рублей на человека.

"Оман может заинтересовать россиян как круглогодичное направление для дайвинга и пляжного отдыха", — поясняют в пресс-службе Ростуризма.

Стандартный набор по сниженным ценам

© Flickr / Michelle BreaДоминиканская Республика
© Flickr / Michelle Brea
Доминиканская Республика

"Для пляжного отдыха в ноябре рекомендуем такие направления, как ОАЭ, Индия (Гоа), Таиланд, Доминикана, — говорит Светлана Баранова, старший специалист по связям с общественностью одного из крупных туроператоров. — Осенью в этих странах — высокий туристический сезон, комфортная и теплая погода". К тому же в ноябре по этим направлениям туроператоры открывают собственные полетные программы.

Минимальная стоимость туров в Индию на ноябрьские даты на семь ночей с авиаперелетом, трансфером, размещением в отеле 3* и питанием по системе "завтрак" — 27,7 тысячи рублей на человека, сообщает Баранова. В ОАЭ цены за аналогичную поездку начинаются от 28,3 тысячи рублей, в Таиланд — от 29,2 тысячи, в Доминикану — от 55,7 тысячи рублей.

Девушки на пляже в Дубае, ОАЭ
© Fotolia / dusanpetkovic1
Составлен рейтинг недорогих туров на море в ноябре

"По итогам осени самым дешевым направлением оказались Объединенные Арабские Эмираты. Минимальная стоимость недельной поездки на двоих в эту страну — 43 200 рублей. Второе место занял Таиланд, — рассказывает Аркадий Гинес, директор по развитию сервиса путешествий. — Отдых на курорте Паттайя осенью стоит от 52 000 рублей. Замыкает тройку лидеров Индия. Курорт Калангут предлагает недельный отдых минимум за 57 600 рублей".

По данным АТОР, средние цены на туры с вылетом 10 ноября по ряду направлений "зимнего пляжа" существенно снизились после высокого периода ноябрьских праздников.

Недорогой Бали, дешевая Мексика

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкПляж на территории отеля в Мексике
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Пляж на территории отеля в Мексике

"За сто тысяч на двоих можно слетать в Доминикану, причем тур будет по системе "все включено". Путевки в Мексику с вылетом 13 ноября предлагают по цене от 73 тысяч рублей на двоих", — говорит Владимир.

"В Доминикане, Мексике, на Кубе стоит побывать хотя бы раз в жизни. И сейчас самое время для поиска туров с лучшими ценами с вылетом в конце ноября — начале декабря", — комментирует Дарья Торопова.

Пляж Кута на острове Бали
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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Красивый Бали: чем занять себя на райском острове

Туры на Бали — от 55 тысяч рублей на человека. Поездку на этот индонезийский остров можно "собрать" и самостоятельно. В конце октября туда начал летать крупнейший российский авиаперевозчик. Прямой рейс удобен, поскольку занимает всего 12 часов и 15 минут, в то время как полет с пересадкой (а именно так в последние годы добирались до Бали россияне) занимал как минимум 16 часов.

© Depositphotos / mihtianderОстров Бали, Индонезия
© Depositphotos / mihtiander
Остров Бали, Индонезия

Сейчас российский турпоток — на пятом месте в Индонезии. В прошлом году там побывали около ста тысяч гостей из России, и ожидается, что прямой рейс увеличит турпоток на 65 тысяч человек. "Я летела на первом прямом рейсе в командировку на Бали, — рассказывает москвичка Мария. — Самолет был заполнен на 90%, были и дайверы, и серферы, и семьи с детьми".

"При поиске наиболее выгодных авиабилетов, если речь идет о ноябре и начале декабря, мы рекомендуем сравнивать цены с пакетными турами", — отмечает Дарья Торопова. По ее словам, в этот период пакетный тур порой предлагают по цене авиабилета, а то и дешевле.

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