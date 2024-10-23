Куба, Грузия или Китай: куда в ноябре поехать отдыхать за границу

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Отпуск в ноябре, когда за окном слякоть и промозглый ветер, лучше всего провести в теплых странах. Куда поехать в ноябре 2025 года за границу и где недорого отдохнуть на море, в какие страны можно слетать прямым рейсом, направления, которые предлагают культурную программу и экскурсии, а куда стоит полететь ради пляжного отдыха – советы экспертов в материале РИА Новости.

Куда поехать в ноябре за границу

Ноябрь – отличное время для отдыха за границей. Пока в наших широтах происходит переход от промозглой осени к зимним холодам, путешественники могут отправиться к теплому морю и солнцу в Турцию, ОАЭ, Таиланд, Грузию, Китай, на Мальдивы и другие направления.

По данным “Слетать.ру”, уровень спроса на зарубежные туры с заездами в ноябре на текущий момент в два раза больше, чем в аналогичный диапазон дат годом ранее. Сейчас в топ-10 зарубежных направлений с заездами в ноябре входят:

Египет (28% – доля от общего объема продаж)

Египет (28% – доля от общего объема продаж) Таиланд (20.8%)

Таиланд (20.8%) ОАЭ (11.8%)

ОАЭ (11.8%) Турция (8.4%)

Турция (8.4%) Китай (3.7%)

Китай (3.7%) Куба (3.6%)

Куба (3.6%) Шри-Ланка (3.4%)

Шри-Ланка (3.4%) Вьетнам (1.2%)

Вьетнам (1.2%) Мальдивы (1%)

“Отдых за границей в ноябре – это отличный способ убежать от короткого светового дня, слякоти и суеты. На даты каникул или 4 ноября могут быть сложности с подтверждением номеров, но вторая половина месяца и начало декабря радуют ценами”, – говорит Ксения Аристархова, собственник онлайн-турагентства "Острова".

© iStock.com / marchmeena29 Девушка в аэропорту © iStock.com / marchmeena29 Девушка в аэропорту

Турция

Турция традиционно входит в топ-5 направлений для путешествий осенью. Это идеальный вариант для тех, кто ищет отельный отдых на “все включено” с анимацией и теплыми бассейнами. “Осенью погодные условия становятся более комфортными для туристов, так как изнурительной жары уже не бывает. Температура воздуха в ноябре достигает +26 °C, а вода прогревается до +24 °C, что подойдёт как для пляжного отдыха, так и для посещения экскурсионных программ. Кроме того, ближе к концу осени стоимость путёвок значительно снижается”, – говорит Любовь Воронина, управляющий директор туроператора Let`s Fly.

“В ноябре в Турции обстановка намного более спокойная и уединенная, чем в высокий сезон. Очереди к достопримечательностям значительно сокращаются, а это значит, что наступает самое время для посещения экскурсий и знакомства с богатым культурным наследием страны”, – комментирует Елизавета Тимошенко, PR-аналитик туроператора "Русский Экспресс".

На текущий момент, по данным “Слетать.ру”, забронировать тур в Турцию с вылетом в первой половине ноября из Москвы на двоих на неделю в отель 5* на все включено можно от 99 500 рублей. Ксения Аристархова советует выбирать отель, который не урезает концепцию на “несезон”. Отели высокого уровня дают привлекательные цены в зимний период и заполняются порой на 90%. Например, Voyage Belek Golf & Spa 5* на 7 ночей с перелетом из Москвы обойдется в 220 тыс. для семьи с ребенком.

© iStock.com / Evgeniy Alyoshin Вид на порт в Бодруме © iStock.com / Evgeniy Alyoshin Вид на порт в Бодруме

Египет

Ноябрь в Египте – это период, когда летняя жара отступает. Дневная температура воздуха в регионе стабильно держится на уровне +30 °C, а вода в Красном море прогревается до +28 °C, радуя туристов идеальными условиями для пляжного отдыха и активных морских развлечений. Главным событием осени, по словам Любови Ворониной, стало открытие некоторых залов Большого Египетского музея в Гизе, крупнейшего в мире собрания древнеегипетских артефактов.

На текущий момент, по данным “Слетать.ру”, забронировать тур в Египет на двоих с вылетом в первой половине ноября из Москвы на неделю в отель 5* на все включено можно от 152 900 рублей.

© iStock.com / ultramarinfoto Дайвинг на Красном море в Египте © iStock.com / ultramarinfoto Дайвинг на Красном море в Египте

Грузия

В ноябре отдых в Грузии больше подойдет для посещения экскурсионных программ и достопримечательностей страны. Сюда легко добраться из разных городов России, чтобы увидеть Тбилиси, посетить монастыри, соборы, пещеры и погулять по аутентичным улочкам Мцхеты. В этом месяце погода характеризуется переменчивостью: облачность, холодный ветер и дожди, в горах уже наблюдаются первые заморозки и снег. В ноябре происходит снижение цен на жилье и туры ввиду уменьшения туристического потока.

© iStock.com / mgstudyo Вид на Тбилиси © iStock.com / mgstudyo Вид на Тбилиси

Ксения Аристархова советует присмотреться к комбинированным турам Грузия + Армения, чтобы получить максимум впечатлений. “Классика – прилететь в Ереван, изучить город и отправиться в храм Гарни и на озеро Севан, а оттуда уже в Грузию. Стоимость таких туров без перелета – от 90 тыс. руб. за двоих с проживанием и экскурсиями”, – говорит эксперт.

По данным “Слетать.ру”, стоимость тура в Грузию на двоих на 7 ночей с вылетом в первой половине ноября из Москвы в отель 4* без питания сейчас начинается от 79 900 рублей.

Армения

Ноябрь – это прекрасный период для поездки в Армению, особенно для тех, кто предпочитает спокойный отдых. К этому времени туристический сезон завершен, что означает небольшое количество туристов на известных туристических объектах.

Стоимость тура в Армению на двоих на 7 ночей с вылетом в первой половине ноября из Москвы в отель 4* без питания сейчас начинается от 88 800 рублей.

© iStock.com / Ozbalci Храм Звартноц в Ереване © iStock.com / Ozbalci Храм Звартноц в Ереване

Гоа

При планировании поездки в ноябре Любовь Воронина рекомендует обратить внимание на Гоа. Туристический сезон здесь начинается с середины октября. “Северный Гоа славится разнообразными активностями и развлекательными мероприятиями, что делает его идеальным местом для туристов, стремящихся к активному отдыху и незабываемым приключениям. Южный Гоа, наоборот, привлекает тех, кто предпочитает комфорт и спокойствие, выбирая для своего пребывания роскошные отели с высоким качеством обслуживания”, – поясняет эксперт.

На текущий момент забронировать тур в Гоа с вылетом в первой половине ноября из Москвы на двоих на неделю в отель 4* с завтраками можно от 170 900 рублей, в отель 5* – от 204 600 рублей.

© iStock.com / ebin francis Отпуск на Гоа © iStock.com / ebin francis Отпуск на Гоа

Шри-Ланка

С ноября по март комфортнее всего отдыхать на юго-западном побережье и в центральной части острова, где расположены Негомбо, Коломбо, Бентота, Хиккадува, Унаватуна, Канди, Сигирия и другие. Диквелла, Унаватуна, Велигама и Мирисса считаются курортами для спокойного, преимущественно семейного отдыха. В последний с ноября по апрель многие приезжают для того, чтобы увидеть синего кита (в это время происходит китовая миграция). Хиккадува отличается обилием модных кафе и атмосферой вечеринок для молодежи. А Негомбо с развитой инфраструктурой подходит для совмещения пляжного отдыха и осмотра достопримечательностей в окрестностях города и центре острова. Экскурсионная программа достаточно разнообразная, но по большей части она включает природные объекты. Всем, кто планирует отдых на острове, Любовь Воронина рекомендует посетить:

Сигирию, известную также как Львиная скала, она представляет собой скальную крепость и замок в районе Матале;

Сигирию, известную также как Львиная скала, она представляет собой скальную крепость и замок в районе Матале; пещерный храм Дамбулла, возвышающийся на 350 метров над уровнем моря;

пещерный храм Дамбулла, возвышающийся на 350 метров над уровнем моря; буддистский храм Зуба Будды в городе Канди, находящийся под защитой ЮНЕСКО в составе памятника всемирного наследия “Древний город Канди”;

буддистский храм Зуба Будды в городе Канди, находящийся под защитой ЮНЕСКО в составе памятника всемирного наследия “Древний город Канди”; город-порт Галле с одноименной самой большой крепостью в Азии, построенной европейцами;

город-порт Галле с одноименной самой большой крепостью в Азии, построенной европейцами; чайные плантации и многое другое.

На текущий момент забронировать тур на Шри-Ланку с вылетом в первой половине ноября из Москвы на двоих на неделю в отель 4* с завтраками можно от 193 900 рублей, в отель 5* – от 197 900 рублей.

© iStock.com / AscentXmedia Девушка на Шри-Ланке © iStock.com / AscentXmedia Девушка на Шри-Ланке

Таиланд

Таиланд – направление, которое привлекает путешественников круглый год. В ноябре в Таиланде устанавливаются благоприятные условия для отдыха: начинается сухой сезон, уровень влажности снижается, а температура воздуха держится +26°С-33°С. Это создает идеальные условия для наслаждения тропическим климатом и полноценного отдыха. “С прошлого года стал популярным курорт Као Лак. В отличие от Пхукета он предлагает много отелей на первой линии с собственным пляжем и территорией. Трансфер сюда простой, без серпантина и пробок. Один из топовых отелей для отдыха с детьми на Као Лаке - Outrigger Khao Lak Beach Resort 5*. 7 ночей в ноябре от 350 тысяч за троих с перелетом и завтраками”, – уточняет Ксения Аристархова.

© iStock.com / NeonShot Девушка во время отпуска в Таиланде © iStock.com / NeonShot Девушка во время отпуска в Таиланде

“Для влюбленных пар середина осени – возможность посетить романтический праздник завершения сбора урожая Лой Кратонг, а также незабываемые экскурсии по природным и историческим местам. Забронировать тур на 7 ночей в ноябре с проживанием в отеле 3* можно от 150 тысяч рублей на двоих. В Таиланд из ряда городов России есть прямые рейсы а/к "Аэрофлот", – уточняет Елизавета Тимошенко.

На текущий момент забронировать тур в Таиланд с вылетом в первой половине ноября из Москвы на двоих на неделю в отель 4* можно от 152 700 рублей, в отель 5* – от 170 800 рублей.

Вьетнам

В конце осени Вьетнам привлекает множество туристов, благодаря мягкому климату на побережье Южно-Китайского моря, особенно в южных регионах страны. Температура воздуха днем достигает +28.5°C, а температура морской воды – 27°C. Южные регионы предлагают идеальные условия для пляжного отдыха, а более прохладная погода на севере страны способствует посещению экскурсионных программ и изучению культурных достопримечательностей.

Ксения Аристархова отмечает, что в ноябре лучше лететь либо на Фукуок (прямым рейсом до Хошимина и далее местными авиалиниями) либо в Муйне. По атмосфере они отличаются – Муйне это спокойный курорт, с малоэтажной застройкой и природными экскурсиями. Здесь едва ли не лучшая локация для занятий водными видами спорта, потому что легкая волна почти всегда присутствует. В Centara Mirage Resort Mui Ne 5* тур на двоих в ноябре обойдется в 240 тыс. руб. с завтраками и перелетом. Фукуок – большой остров с масштабным парком развлечений. Туристы могут покататься на живописной канатной дороге, покормить жирафов, научиться дайвингу. Пляжи отличаются по удаленности от основной инфраструктуры. Один из самых красивых – Кхем с белым “мальдивским” песком. На нем расположен JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay 5*, который идеально подойдет для романтичного отдыха. Проживание 7 ночей с завтраками в ноябре 216 тыс., перелеты оплачиваются отдельно.

На текущий момент забронировать тур во Вьетнам на двоих на 7 ночей с вылетом в первой половине ноября из Москвы в отель 4* на всё включено можно от 292 700 рублей, в отеле 5* – от 304 200 рублей.

© iStock.com / hadynyah Вьетнам © iStock.com / hadynyah Вьетнам

ОАЭ

ОАЭ привлекает туристов высоким уровнем сервиса, наличием прямых рейсов и различных типов отелей. Это направление предлагает не только возможность отдохнуть на прекрасных пляжах, но и изучить современные технологии и проекты, посетив разнообразные развлекательные мероприятия. Елизавета Тимошенко отмечает, что с этого месяца в Эмиратах устанавливается наиболее комфортная погода для отдыха. Средняя дневная температура воздуха здесь составляет +30 ℃, а воды - + 25 ℃. В ОАЭ пляжный отдых стоит совместить с экскурсионной и развлекательной программой, которая представлена на любой вкус и бюджет. “В стране расположено множество достопримечательностей, знаменитый небоскреб Бурдж-Халифа – самое высокое здание в мире. Побывать здесь на смотровой площадке – это обеспечить себе незабываемые впечатления на всю жизнь. Семьям с детьми можно организовать отдых в тематических парках, а любителям приключений – отправиться на сафари в пустыню. Забронировать тур в ОАЭ на неделю на двоих с проживанием в отеле 3* на ноябрь можно от 101 тысячи рублей. Дополнительным преимуществом направления является широкий выбор вариантов авиаперелета”, – говорит эксперт.

На текущий момент, по данным “Слетать.ру”, забронировать тур в ОАЭ с вылетом в первой половине ноября из Москвы на двоих на неделю в отель 5* на все включено можно от 217 600 рублей.

Кипр

© iStock.com / miodrag ignjatovic Еда на Кипре © iStock.com / miodrag ignjatovic Еда на Кипре

Ноябрь на Кипре действительно является интересным периодом для путешествий, когда можно насладиться умеренно теплой погодой и избежать летней жары. “В это время года особенно привлекательны природные красоты острова – погода способствует активному отдыху на свежем воздухе, что идеально подходит для любителей природы и приключений. Несмотря на то, что температура воды может не быть самой комфортной для купания, гостей Кипра привлекают его исторические памятники, местная кухня и культурные события. Также стоит учитывать, что количество туристов в это время года уменьшается, что создает более спокойную атмосферу для отдыха”, – отмечает Любовь Воронина.

На текущий момент забронировать тур на Кипр с вылетом в первой половине ноября из Москвы на двоих на неделю в отель 5* на все включено можно от 190 800 рублей.

Куба

© iStock.com / travnikovstudio Девочка ест мороженое в Гаване, Куба © iStock.com / travnikovstudio Девочка ест мороженое в Гаване, Куба

Куба позволит привнести экзотику в путешествие. Высоким сезоном на Кубе считается период с ноября по апрель. Погода максимально благоприятна для отдыха: сухо и жара переносится намного легче, чем летом. Соответственно, ближе к ноябрю, к началу высокого сезона, цены на путешествия будут повышаться. Стоимость тура на Кубу на двоих на 7 ночей с вылетом в первой половине ноября из Москвы в отель 3* сейчас начинается от 212 100 рублей.

Мальдивы

На Мальдивах благоприятные климатические условия для отдыха сохраняются с ноября по апрель. В этот период начинается сухой сезон, идеально подходящий для погружения в мир экзотической кухни, дайвинга и пляжного отдыха с белоснежным песком. Тёплая погода создает идеальную атмосферу для активного отдыха и расслабления под солнцем. “Можно совершить прогулку по Мале. На крохотном острове не так много достопримечательностей, зато можно поразиться контрасту: после тропического рая столица впечатляет своими небоскребами и автомагистралями. Тур на неделю с проживанием в отеле 4* с завтраками выйдет в ноябре от 300 тысяч рублей на двоих”, – говорит Елизавета Тимошенко.

© iStock.com / Mystockimages Водные виллы на Мальдивах © iStock.com / Mystockimages Водные виллы на Мальдивах

По словам Ксении Аристарховой, на этот ноябрь у некоторых отелей еще есть действующие акции, а спрос на это направление всегда высокий. При бронировании лучше сразу выбрать минимум трехразовое питание, обязательно обсудить с турагентом нюансы по перелетам и трансферу. Стартовая категория на острове Vilamendhoo island resort 4* на двоих в ноябре стоит 450 тыс. с прямым перелетом и трехразовым питанием.

На текущий момент забронировать тур на Мальдивы с вылетом из Москвы на двоих на неделю на все включено можно от 310 500 рублей, в отель 5* – от 458 800 рублей.

Доминикана

“Прямых перелетов в Доминикану из России уже давно нет, и осенью туроператоры начали предлагать комбинированные туры Куба + Доминикана. Этот вариант понравится тем, кто соскучился по красивым пляжам и готов к сложной логистике. Однако стоимость их настолько высокая, что туристы выбирают другие направления”, – говорит Ксения Аристархова.

© iStock.com / danilovi Пляж в Доминикане © iStock.com / danilovi Пляж в Доминикане

Тунис

Тунис предлагает разнообразные варианты отдыха: от пляжных прогулок и талассотерапии до экскурсионных программ. Туристам доступны высокий уровень сервиса, средиземноморская кухня и насыщенные развлекательные мероприятия. Любовь Воронина отмечает, что Сусс привлекает молодежь благодаря большому количеству баров, ресторанов и фестивалей. Также здесь можно найти отели для семейного отдыха. Например, в Хаммамете преобладают роскошные отели на второй линии, которые привлекают семейные пары и более взрослую аудиторию. Этот курорт известен как “маленькая Франция”. На Джербе отдыхающие встречаются реже, однако большинство отелей предлагает активную анимацию для спортивных гостей.

На текущий момент забронировать тур в Тунис с вылетом в середине октября из Москвы на двоих на неделю в отель 5* на все включено можно от 161 700 рублей.

© iStock.com / gianliguori Пляж в Тунисе © iStock.com / gianliguori Пляж в Тунисе

Мексика

В Мексике ноябрь – начало высокого сезона. В это время года отмечается приток туристов благодаря благоприятным погодным условиям: температура становится комфортной для отдыха на пляже, а вода прогревается для длительного купания. Кроме того, осадки, если и возникают, то носят кратковременный характер и, как правило, выпадают в ночное время, не нарушая дневной активности отдыхающих. Этот месяц идеально подходит для тех, кто ищет качественный отдых и хочет насладиться прекрасными условиями для отпуска.

Стоимость тура в Мексику на двоих на 7 ночей с вылетом в первой половине ноября из Москвы в отель 4* без питания сейчас начинается от 344 100 рублей.

© iStock.com / pawel.gaul Пляж в Канкуне, Мексика © iStock.com / pawel.gaul Пляж в Канкуне, Мексика

Китай

Китай предлагает разнообразные возможности для отдыха круглый год, включая экскурсионный, пляжный и комбинированный туризм. “Туристов сюда манят великолепная природа, теплое море, богатая история, аутентичная кухня, широкий спектр развлечений и возможность спланировать отдых в любом бюджете. Погода в ноябре способствует плаванию и в теплых, и в холодных источниках, доехать до которых можно с экскурсией или самостоятельно на такси. Интересно будет посетить место паломничества буддистов – религиозный центр Наншань. Также не стоит забывать про центры традиционной китайской медицины, которые действуют, в том числе, на территории многих отелей”, – комментирует Елизавета Тимошенко.

© iStock.com / Natalia Garidueva Остров Хайнань, Китай © iStock.com / Natalia Garidueva Остров Хайнань, Китай

Любовь Воронина отмечает, что особенно выделяется остров Хайнань, расположенный на юге страны, который считается курортной столицей. Он привлекает туристов своими белоснежными пляжами и чистыми водами Южно-Китайского моря, обеспечивая идеальные условия, как для семейного отдыха, так и для активных развлечений.

“Запросы на туры в Китай сейчас лидируют среди прочих, – отмечает Ксения Аристархова. – В ноябре подходящая погода для экскурсионных туров по городам: Пекин, Шанхай, Гонконг, Сучжоу, Ханчжоу. Их можно скомбинировать с парком “Горы Аватара”. На Хайнане, где можно отдохнуть на пляже и нет необходимости оформлять визу, хорошие условия для загара и купания.