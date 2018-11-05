Полет на ядре и новая реальность. 13 самых экстремальных аттракционов мира

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. "Это были лучшие ощущения в моей жизни, но больше – никогда!", "за две минуты я похудел килограммов на пять", — восторженно говорят туристы, оказавшись на земле после головокружительных полетов и падений.
В рейтинг 13 самых экстремальных аттракционов мира вошли качели, американские и водные горки, зиплайн (спуск по стальному канату с использованием сил гравитации).
О том, где довольно безопасно можно получить хорошую дозу адреналина, — в материале РИА Новости.
Крылатые качели над пропастью
В некоторых парках одно из любимых детских развлечений приобретает невероятный масштаб.
Giant Canyon Swing, штат Колорадо, США
Качели стоят прямо над обрывом глубиной 400 метров, внизу – река Колорадо. Одновременно качаться могут четыре человека. Скорость порой превышает 80 километров в час. Забавный факт: владелец аттракциона Стив Бекли был в ужасе от катания на этих качелях.
SochiSwing, Сочи, Россия
На российском курорте обещают перенести "бывших дворовых чемпионов по "солнышку" в новую реальность". Это одни из самых высоких качелей в мире: высота плеча достигает 170 метров. Качаться можно даже вдвоем. Смелые получают в подарок сертификат и футболку, которую не найти в продаже.
Катапультируемся и кружимся
Узнать, что чувствовал барон Мюнхаузен во время полета на ядре можно, попробовав одну из катапульт.
Nevis Catapult, Квинстаун, Новая Зеландия
Это один из самых экстремальных аттракционов в мире – гигантская катапульта для банджи-джампинга. Она открылась этим летом и считается самой большой и опасной в мире. Во время падения человек разгоняется до 100 километров в час за полторы секунды.
Аттракцион "Катапульта", Санкт-Петербург, Россия
Тут длина "выстрела" примерно 80 метров, но этого хватает. "Когда мы взлетели, это было нечто поразительное, кричали как только могли, – делятся смельчаки в отзывах. — За какие-то две минуты я, наверное, скинул килограмм пять". Другие гости вспоминают, что старт был как у космического корабля: сначала пошел дым, потом отстреливали ступени.
Катапульта Big Shot, Лас-Вегас, США
Она находится на обзорной башне казино-отеля. Сначала стремительный подъем на 329 метров вверх, потом свободное падение вниз. Название этого аттракциона переводится как "Большой выстрел". Здесь же расположены экстремальные качели и карусель.
Карусель Insanity, Лас-Вегас, США
Название этого аттракциона обозначает "Безумие". Еще бы, кружиться приходится на высоте 300 метров и на расстоянии 18 метров от здания. Смотреть – строго вниз.
С горки – 240 километров в час
Аттракционы, известные как американские горки, есть почти в каждом парке развлечений, но в некоторых – катание на таких горках способно действительно напугать.
Takabisha, префектура Яманаси, Япония
Высота – 43 метра, скорость – до 100 километров в час. Самое страшное здесь — максимальный угол падения – 121 градус и серьезные перегрузки. Аттракцион занесен в Книгу рекордов Гиннеса.
Kingda Ka, Нью-Джерси, США
Самые высокие и самые быстрые горки в США. Высота – почти 140 метров. Скорость в 200 километров в час достигается за 3,5 секунды. В 2009 году в аттракцион ударила молния, и его пришлось закрыть на три месяца.
Formula Rossa, Абу-Даби, ОАЭ
Здесь все напоминает о Ferrari. Это самые быстрые в мире американские горки, разгон от 0 до 240 километров в час занимает менее пяти секунд. Перегрузка – 4,8 G, для сравнения: при взлете пассажирского самолета – 1,5.
Mega Coaster Hyperion, Затор, Польша
Это новый аттракцион, он открылся летом 2018 года. Высота конструкции — 77 метров, длина падения на первом спуске — 80 метров. Он заканчивается въездом в огромный тоннель. Гостям обещают эффекты невесомости, двойные повороты и ошеломляющую скорость.
Leap of Faith, Дубай, ОАЭ
Это не американская, а водная горка. Практически вертикальное падение вниз с высоты 27,5 метров, а потом скольжение по прозрачному тоннелю, в окружении акул и скатов.
Полет над городом и яхтами
Два городских зиплайна можно поставить в один ряд, они позволяют увидеть Дубай и Лондон с высоты птичьего полета.
Xline Dubai Marina, Дубай, ОАЭ
Хороший способ быстро добраться до торгового центра. С высоты 170 метров пролететь над небоскребами и покачивающимися на воде яхтами, а потом оказаться на уровне земли. Длина линии — один километр, средняя скорость – 80 километров в час. Так как аттракцион имеет два параллельных зиплайна, можно спуститься вдвоем. Точка приземления – терраса торгового центра.
Zip Now, Лондон, Великобритания
Этот аттракцион позволяет трем туристам одновременно спуститься со скоростью около 50 километров в час над территорией Archbishop's park, зданием лондонского парламента и Ламбетским дворцом. А чтобы закрепить ощущения, в конце линии можно совершить банджи-прыжок.
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