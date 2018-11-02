Названы лучшие события и фестивали ноябрьских праздников в России

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Лучшие события и фестивали для туристов в выходные 3-5 ноября пройдут в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Воронеже, Туле и Ялте, сообщает ТурСтат.
С 3 по 5 ноября 2018 в Санкт-Петербурге пройдет "Фестиваль света". 3 и 4 ноября у спортивно-концертного комплекса СКК "Петербургский" со стороны проспекта Юрия Гагарина — мультимедийная программа в формате 3D, световое и лазерное шоу с участием квадрокоптеров с 20:00 до 23:30.
Фестиваль национальных литератур запланирован на ноябрьские праздники в Нижнем Новгороде и в селе Большое Болдино. Представители более 40 национальных языков из 25 регионов России проведут творческие встречи, чтения, лекции, концертные выступления.
Фольклорный фестиваль "На Казанскую" при участии ансамблей народной музыки из Воронежской области, Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Твери, Волгограда и других регионов — 3 и 4 ноября 2018 года в Воронеже.
Открытый российский фестиваль кинокомедии "Улыбнись, Россия!" пройдет 3-9 ноября 2018 года в Туле. В программе — встречи с известными актерами, режиссерами и драматургами, мастер-классы, дискуссии, и показ новых комедий из России, Италии, Франции, Испании, Бельгии. Вход на все события — свободный.
3 и 4 ноября в Ялте — фестиваль вина и гастрономии "Ноябрьфест". 15 виноделен Крыма проведут дегустации и мастер-классы, пройдет выставка фермерской продукцией, включая крымские сыры, морепродукты, фрукты, орехи, домашний хлеб и выпечка.
Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.
Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.
На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.
Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.
Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru
В письме должны быть указаны:
Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.
В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.
Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.