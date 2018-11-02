Названы лучшие события и фестивали ноябрьских праздников в России

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Лучшие события и фестивали для туристов в выходные 3-5 ноября пройдут в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Воронеже, Туле и Ялте, сообщает ТурСтат.

С 3 по 5 ноября 2018 в Санкт-Петербурге пройдет "Фестиваль света". 3 и 4 ноября у спортивно-концертного комплекса СКК "Петербургский" со стороны проспекта Юрия Гагарина — мультимедийная программа в формате 3D, световое и лазерное шоу с участием квадрокоптеров с 20:00 до 23:30.

Фестиваль национальных литератур запланирован на ноябрьские праздники в Нижнем Новгороде и в селе Большое Болдино. Представители более 40 национальных языков из 25 регионов России проведут творческие встречи, чтения, лекции, концертные выступления.

Фольклорный фестиваль "На Казанскую" при участии ансамблей народной музыки из Воронежской области, Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Твери, Волгограда и других регионов — 3 и 4 ноября 2018 года в Воронеже.

Открытый российский фестиваль кинокомедии "Улыбнись, Россия!" пройдет 3-9 ноября 2018 года в Туле. В программе — встречи с известными актерами, режиссерами и драматургами, мастер-классы, дискуссии, и показ новых комедий из России, Италии, Франции, Испании, Бельгии. Вход на все события — свободный.

3 и 4 ноября в Ялте — фестиваль вина и гастрономии "Ноябрьфест". 15 виноделен Крыма проведут дегустации и мастер-классы, пройдет выставка фермерской продукцией, включая крымские сыры, морепродукты, фрукты, орехи, домашний хлеб и выпечка.