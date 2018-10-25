САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 окт — РИА Новости. Пассажирский порт Санкт-Петербурга в навигацию 2019 года планирует принять 625 тысяч круизных туристов, сообщил генеральный директор АО "Пассажирский порт Санкт-Петербург Морской фасад" Вадим Каширин. В текущем году в период навигации город на Неве посетили 623 тысячи путешественников.
"Исходя из сформированного расписания на следующий год, прогнозируется увеличение пассажиропотока до 625 тысяч пассажиров", — сказал Каширин.
Он уточнил, что в навигацию 2018 года, которая началась 27 апреля и завершилась 17 октября, пассажирский порт Петербурга принял 270 круизных лайнеров, на борту которых находились около 623 тысяч пассажиров. По его словам, в общем количестве круизных туристов по 25% приходится на граждан США и Германии, около 14% составляют британцы.
Каширин рассказал, что сейчас средний срок пребывания в Петербурге одного круизного туриста составляет два дня. Его траты оцениваются приблизительно в 100 евро в день.
Заместитель председателя городского комитета по развитию туризма Нана Гвичия отметила, что круизный туризм является одним из самых перспективных направлений развития Петербурга. "В этом году мы предполагаем, что пассажиропоток будет где-то на 10% выше, чем в 2017 году, и составит до 800 тысяч туристов", — сказала она.
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