Жизненное кредо профессионального путешественника и альпиниста Саймана — поиск экстремальных приключений и проверка себя на прочность. Об опаснейших экспедициях, риске гибели и о том, что необходимо иметь при себе в экстремальном путешествии он рассказал в интервью РИА Новости.
Сейчас я могу назвать себя профессиональным путешественником, поскольку примерно восемь месяцев в году провожу в разъездах.
Это либо горы, либо какие-то иные природные значимые места, например, Заполярье. Матрасный отдых меня не привлекает. Я еду туда, где сложно и опасно.
Больше всего я люблю горы. Туда тянет все сильнее и сильнее.
Хотя, когда идешь по маршруту, обычно думаешь: «На кой черт опять потащился сюда? Тяжело, холодно, грязно, дискомфортно. Сидел бы спокойно в гостинице, фильмы смотрел». Но на вершине горы или внизу, после спуска, я уже строю планы на следующее путешествие.
Мне нравятся трудности и непростые задачи. Горы — это всегда сложное испытание физически и психологически. Кто попало туда не ходит. Это такой фильтр, помогающий находить хороших и надежных товарищей. Мои самые близкие по духу друзья появились именно в горах. С кем-то делаем совместный бизнес, а с кем-то просто дружим домами и ездим в новые экспедиции.
Россию объехал практически всю. Этой весной впервые побывал в Арктике. Забрался за Полярный круг, в один из самых северных населенных пунктов — Тикси. Средняя температура всю дорогу держалась на отметке минус 42 градуса. Но местные сказали, что уже тепло, что я поздно приехал. В декабре-январе температура там ниже 55 градусов, а я был в марте.
Дорога сложная, но очень интересная. После этого путешествия второй моей страстью стал Крайний Север. Все лето я ждал зимы, чтобы снова рвануть туда, где нормальным считается мороз за минус 45.
В новом году я планирую экспедицию на Чукотку, хочу на машине добраться до мыса Шмидта.
Сейчас как раз занимаюсь подготовкой автомобиля к суровым природным условиям, для техники это сложное испытание.
Ну и финансовый вопрос тоже важен, потому что такие поездки очень дорогие. Большую часть того, что зарабатываю, я трачу на путешествия.
К счастью, ничего сверх моей нормы не происходило. Но у всех людей норма разная. Для одного выйти на улицу без шапки зимой — уже испытание, а для меня, например, ночевка в зимнем лесу без снаряжения, практически без одежды и босиком — это норма.
Было такое, что ночевал на дереве. Не самое удобное место, но в случае необходимости я смогу это повторить с легкостью. Это мы с друзьями так развлекаемся. Мой друг Эд Халилов организует курсы выживания, но просто так выживать нам уже скучно, поэтому придумываем каждый раз все более изощренные испытания.
Друзья организуют путешествия по типу «Последнего героя». Только реалистично все, без постановок, и испытания настоящие, очень сложные. Мы переплывали с одного острова на другой на самодельном плоту, но только плот у нас был из веток и пустых бутылок, чисто для поддержания тех, кто плохо плавает.
Другого строительного материала на острове нет. Плыли восемь километров под палящим солнцем в соленой воде с сильным течением и встречным ветром больше семи часов. Устали все безумно.
А в конце дня начался шторм, нас могло унести в океан, и организаторы вынуждены были нас эвакуировать.
Стараюсь предусмотреть все возможные варианты развития событий, чтобы снизить риск гибели или серьезной травмы.
Всего предугадать невозможно, но как минимум исключить глупость и человеческий фактор вполне реально.
Обязательно нужно иметь спутниковый телефон, трекер и интернет. Тщательно проработать маршрут и проверить снаряжение. Наладить коммуникацию со спасателями, друзьями и коллегами. Максимальное количество народа должно знать, где я нахожусь.
Конечно же, нужна страховка, потому что при несчастном случае помогать будут только близкие.
Безумно красивые горы и природа. С радостью туда вернусь. В следующем году запланировал восхождение на Монблан.
В России хочется возвращаться на Крайний Север, в Якутию и на Кавказ, потому что там горы.
Россия — прекрасная страна. Она огромная, и в каждой ее части есть что-то интересное. Советую всем проехать страну с запада на восток и с севера на юг.
Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.
Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.
На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.
Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.
Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru
В письме должны быть указаны:
Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.
В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.
Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.