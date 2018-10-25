Было такое, что ночевал на дереве. Не самое удобное место, но в случае необходимости я смогу это повторить с легкостью. Это мы с друзьями так развлекаемся. Мой друг Эд Халилов организует курсы выживания, но просто так выживать нам уже скучно, поэтому придумываем каждый раз все более изощренные испытания.