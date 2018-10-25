Отпуск для супергероя
Путешественник-экстремал – о курсах выживания и ночевках на деревьях
Ольга Цынская

Жизненное кредо профессионального путешественника и альпиниста Саймана — поиск экстремальных приключений и проверка себя на прочность. Об опаснейших экспедициях, риске гибели и о том, что необходимо иметь при себе в экстремальном путешествии он рассказал в интервью РИА Новости.

Мой организм постоянно требует адреналина, отсюда — моя любовь к путешествиям и экстремальным приключениям.

Сейчас я могу назвать себя профессиональным путешественником, поскольку примерно восемь месяцев в году провожу в разъездах.

Казбек. За облаками вершина.
© Фото из личного архива Саймана
Страну для экспедиции всегда выбираю, изучив информацию об интересных и труднодоступных местах.

Это либо горы, либо какие-то иные природные значимые места, например, Заполярье. Матрасный отдых меня не привлекает. Я еду туда, где сложно и опасно. 

Больше всего я люблю горы. Туда тянет все сильнее и сильнее. 

Хотя, когда идешь по маршруту, обычно думаешь: «На кой черт опять потащился сюда? Тяжело, холодно, грязно, дискомфортно. Сидел бы спокойно в гостинице, фильмы смотрел». Но на вершине горы или внизу, после спуска, я уже строю планы на следующее путешествие.

Мне нравятся трудности и непростые задачи. Горы — это всегда сложное испытание физически и психологически. Кто попало туда не ходит. Это такой фильтр, помогающий находить хороших и надежных товарищей. Мои самые близкие по духу друзья появились именно в горах. С кем-то делаем совместный бизнес, а с кем-то просто дружим домами и ездим в новые экспедиции.

Вид на Эверест.
Вид на Эверест.
© Фото из личного архива Саймана
Восхождение к базовому лагерю Эвереста.
Восхождение к базовому лагерю Эвереста.
© Фото из личного архива Саймана
На пути к базовому лагерю Эвереста.
На пути к базовому лагерю Эвереста.
© Фото из личного архива Саймана
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Вид на Эверест.
© Фото из личного архива Саймана
Еще я люблю автомобильные экспедиции.

Россию объехал практически всю. Этой весной впервые побывал в Арктике. Забрался за Полярный круг, в один из самых северных населенных пунктов — Тикси. Средняя температура всю дорогу держалась на отметке минус 42 градуса. Но местные сказали, что уже тепло, что я поздно приехал. В декабре-январе температура там ниже 55 градусов, а я был в марте.

Тикси. Финальная точка экспедиции.
Тикси. Финальная точка экспедиции.
© Фото из личного архива Саймана
Кладбище старых кораблей в Тикси.
Кладбище старых кораблей в Тикси.
© Фото из личного архива Саймана
Ночевка в тундре перед выездом на море Лаптевых.
Ночевка в тундре перед выездом на море Лаптевых.
© Фото из личного архива Саймана
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Тикси. Финальная точка экспедиции.
© Фото из личного архива Саймана

Дорога сложная, но очень интересная. После этого путешествия второй моей страстью стал Крайний Север. Все лето я ждал зимы, чтобы снова рвануть туда, где нормальным считается мороз за минус 45.

В новом году я планирую экспедицию на Чукотку, хочу на машине добраться до мыса Шмидта.

Сейчас как раз занимаюсь подготовкой автомобиля к суровым природным условиям, для техники это сложное испытание.

Ну и финансовый вопрос тоже важен, потому что такие поездки очень дорогие. Большую часть того, что зарабатываю, я трачу на путешествия.

Меня часто спрашивают об экстремальных случаях в поездках.

К счастью, ничего сверх моей нормы не происходило. Но у всех людей норма разная. Для одного выйти на улицу без шапки зимой — уже испытание, а для меня, например, ночевка в зимнем лесу без снаряжения, практически без одежды и босиком — это норма.

Курс выживания. Уральские леса. Ночевка на дереве.
© Фото из личного архива Саймана

Было такое, что ночевал на дереве. Не самое удобное место, но в случае необходимости я смогу это повторить с легкостью. Это мы с друзьями так развлекаемся. Мой друг Эд Халилов организует курсы выживания, но просто так выживать нам уже скучно, поэтому придумываем каждый раз все более изощренные испытания.

Три недели назад я вернулся с необитаемого острова.

Друзья организуют путешествия по типу «Последнего героя». Только реалистично все, без постановок, и испытания настоящие, очень сложные. Мы переплывали с одного острова на другой на самодельном плоту, но только плот у нас был из веток и пустых бутылок, чисто для поддержания тех, кто плохо плавает.

Другого строительного материала на острове нет. Плыли восемь километров под палящим солнцем в соленой воде с сильным течением и встречным ветром больше семи часов. Устали все безумно.

А в конце дня начался шторм, нас могло унести в океан, и организаторы вынуждены были нас эвакуировать.

Необитаемый остров. Выходим на берег после заплыва на плоту.
Необитаемый остров. Выходим на берег после заплыва на плоту.
© Фото из личного архива Саймана
Необитаемый остров. После заплыва на плоту.
Необитаемый остров. После заплыва на плоту.
© Фото из личного архива Саймана
Необитаемый остров. 7-часовой заплыв на плоту.
Необитаемый остров. 7-часовой заплыв на плоту.
© Фото из личного архива Саймана
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Необитаемый остров. Выходим на берег после заплыва на плоту.
© Фото из личного архива Саймана
Во всех экспедициях в первую очередь я думаю о своей безопасности.

Стараюсь предусмотреть все возможные варианты развития событий, чтобы снизить риск гибели или серьезной травмы. 

Всего предугадать невозможно, но как минимум исключить глупость и человеческий фактор вполне реально.

Обязательно нужно иметь спутниковый телефон, трекер и интернет. Тщательно проработать маршрут и проверить снаряжение. Наладить коммуникацию со спасателями, друзьями и коллегами. Максимальное количество народа должно знать, где я нахожусь.

Конечно же, нужна страховка, потому что при несчастном случае помогать будут только близкие.

Среди гор в моем топе — Гималаи. Еще очень понравилось в Альпах, на стыке Франции, Австрии и Швейцарии.

Безумно красивые горы и природа. С радостью туда вернусь. В следующем году запланировал восхождение на Монблан.

До вершины Эльбруса последние 30 метров.
До вершины Эльбруса последние 30 метров.
© Фото из личного архива Саймана
Восточная вершина Эльбруса.
Восточная вершина Эльбруса.
© Фото из личного архива Саймана
На вершине Эльбруса.
На вершине Эльбруса.
© Фото из личного архива Саймана
Казбек. Возвращение обратно.
Казбек. Возвращение обратно.
© Фото из личного архива Саймана
Казбек. Практически спустились вниз.
Казбек. Практически спустились вниз.
© Фото из личного архива Саймана
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До вершины Эльбруса последние 30 метров.
© Фото из личного архива Саймана

В России хочется возвращаться на Крайний Север, в Якутию и на Кавказ, потому что там горы.

Россия — прекрасная страна. Она огромная, и в каждой ее части есть что-то интересное. Советую всем проехать страну с запада на восток и с севера на юг.

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