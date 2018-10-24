МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Возле самого длинного в мире моста удалось снять на видео редких белых дельфинов, сообщает New China TV.
На юге Китая открыли самый длинный в мире морской мост протяженностью 55 километров. Он связал Гонконг, Макао и город Чжухай провинции Гуандун. Во время открытия рядом с ним заметили редких морских дельфинов.
Ранее, по сообщению China Daily, такие же редкие дельфины были замечены возле моста в августе этого года.
A Chinese white dolphin was filmed leaping out of the sea near the magnificent Hong Kong-Zhuhai-Macao Bridge, proving that infrastructure construction and ecological protection can go hand in hand. (Photo: VCG) pic.twitter.com/8lBCj6pbBP— China Daily (@ChinaDaily) 21 августа 2018 г.
Проект критиковали защитники экологии, прежде всего из-за сокращения популяции китайских белых дельфинов — символов Гонконга. По данным правительства района, с апреля 2007 года по март 2018-го в акватории Гонконга зафиксировали лишь около 50 особей.
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