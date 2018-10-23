В Китае открыли самый длинный в мире морской мост

ПЕКИН, 23 окт – РИА Новости. На юге Китая во вторник официально открыли самый длинный в мире морской мост протяженностью 55 километров, сообщает Центральное телевидение КНР. Он связал Гонконг, Макао и город Чжухай провинции Гуандун.
Свободное движение по мосту, который позволит сократить время поездки из Гонконга в Чжухай с трех часов до 30 минут, откроется в среду.
По предварительным подсчетам, к 2030 году каждый день по мосту будут проезжать более 29 тысяч транспортных средств и свыше 120 тысяч пассажиров. Ожидается, что он в значительной степени поспособствует экономической интеграции и развитию трех важнейших городов экономической зоны дельты Жемчужной реки, а также туризму в Гонконге и Макао.
Планируется запустить круглосуточные автобусы, которые будут курсировать между тремя городами с периодичностью раз в пять минут в часы "пик", 10-15 минут в обычное время и раз в 15-30 минут по ночам. Помимо этого, ряд автобусных компаний Гонконга и Макао будут предоставлять сервисы перевозок из нескольких точек в самих городах.
Конструкция моста
Вес стального моста превышает 400 тысяч тонн. Он должен прослужить до 120 лет и рассчитан на то, чтобы выдержать сильнейший тайфун со скоростью ветра свыше 300 километров в час и землетрясения магнитудой 8.
При проектировании учитывалось, что этот район является одним из самых судоходных в Китае — пролеты моста расположены на должной высоте, а расстояние между опорами достаточно для того, чтобы не нарушить передвижение судов. Работа моста также не должна отразиться на эффективности международных аэропортов Гонконга и Макао.
История строительства
Гонконг и Макао являются особыми административными районами, которые вошли в состав КНР по принципу "одна страна-две системы" в 1997 и 1999 годах соответственно. У них автономные экономические и политические системы, что принесло сложности в определении долей финансирования. Каждое из трех правительств согласились построить необходимую инфраструктуру на своей территории, однако они долго не могли прийти к согласию по финансированию основной части моста.
Строительство критиковали защитники экологии. В первую очередь это связано с сокращением популяции китайских белых дельфинов, которые являются символом Гонконга. По данным правительства района, с апреля 2007 года по март 2018 года в акватории Гонконга были замечены лишь около 50 особей.