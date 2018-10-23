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В Китае открыли самый длинный в мире морской мост

(обновлено: 06:47 23.10.2018)
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© 2018 Associated Press Kin CheungМост между городами Гонконг, Макао и ЧжухайМост между городами Гонконг, Макао и Чжухай
© 2018 Associated Press Kin Cheung

ПЕКИН, 23 окт – РИА Новости. На юге Китая во вторник официально открыли самый длинный в мире морской мост протяженностью 55 километров, сообщает Центральное телевидение КНР. Он связал Гонконг, Макао и город Чжухай провинции Гуандун.

Строительство моста Нижнеленинское – Тунцзян. Архивное фото
© Фото : Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока
Китай закончил строительство своей части моста через Амур
Церемония прошла в Чжухае при участии председателя КНР Си Цзиньпина, главы администрации Гонконга Кэрри Лам, вице-премьера Госсовета КНР Хань Чжэна, секретаря парткома провинции Гуандун Ли Си и еще около 700 гостей.

Свободное движение по мосту, который позволит сократить время поездки из Гонконга в Чжухай с трех часов до 30 минут, откроется в среду.

По предварительным подсчетам, к 2030 году каждый день по мосту будут проезжать более 29 тысяч транспортных средств и свыше 120 тысяч пассажиров. Ожидается, что он в значительной степени поспособствует экономической интеграции и развитию трех важнейших городов экономической зоны дельты Жемчужной реки, а также туризму в Гонконге и Макао.

Планируется запустить круглосуточные автобусы, которые будут курсировать между тремя городами с периодичностью раз в пять минут в часы "пик", 10-15 минут в обычное время и раз в 15-30 минут по ночам. Помимо этого, ряд автобусных компаний Гонконга и Макао будут предоставлять сервисы перевозок из нескольких точек в самих городах.

Конструкция моста

Китай. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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В Китае достроили самый длинный стеклянный мост в мире
Инженеры создали сложную структуру, которая состоит из нескольких частей надводного моста общей протяженностью 22,9 километра, подводного тоннеля, длина которого 6,7 километра, нескольких искусственных островов, а также специальных пограничных КПП — между материковым Китаем, Гонконгом и Макао в силу их отношений обязателен пограничный контроль.

Вес стального моста превышает 400 тысяч тонн. Он должен прослужить до 120 лет и рассчитан на то, чтобы выдержать сильнейший тайфун со скоростью ветра свыше 300 километров в час и землетрясения магнитудой 8.

При проектировании учитывалось, что этот район является одним из самых судоходных в Китае — пролеты моста расположены на должной высоте, а расстояние между опорами достаточно для того, чтобы не нарушить передвижение судов. Работа моста также не должна отразиться на эффективности международных аэропортов Гонконга и Макао.

История строительства

Пара идет по стеклянной дорожке, которая считается самой длиннойм в мире, в парке Ордовик в Ваншэн, Китай. 1 июня 2017
© AFP 2018 / Fred Defour
В Китае открылся самый высокий стеклянный мост в мире
Идея соединить мостом Гонконг и провинцию Гуандун возникла еще в конце 1980-х годов, однако более двух десятилетий оставалась лишь одним из возможных проектов. В 2003 году центральное правительство Китая распорядилось приступить к предварительным подсчетам и разработкам проекта. К проектированию привлекли сотни научно-исследовательских организаций. Число зарегистрированных патентов, задействованных при строительстве, превысило тысячу.

Гонконг и Макао являются особыми административными районами, которые вошли в состав КНР по принципу "одна страна-две системы" в 1997 и 1999 годах соответственно. У них автономные экономические и политические системы, что принесло сложности в определении долей финансирования. Каждое из трех правительств согласились построить необходимую инфраструктуру на своей территории, однако они долго не могли прийти к согласию по финансированию основной части моста.

Селфи-палка
© Fotolia / pixelae
В Китае из-за селфи обрушился мост с туристами
Возведение моста началось в декабре 2009 года. Его должны были сдать еще в 2016 году, однако завершению строительства препятствовали многие факторы — коррупция, пересмотры бюджета, аварии, несчастные случаи, неблагоприятные погодные условия.

Строительство критиковали защитники экологии. В первую очередь это связано с сокращением популяции китайских белых дельфинов, которые являются символом Гонконга. По данным правительства района, с апреля 2007 года по март 2018 года в акватории Гонконга были замечены лишь около 50 особей.

 

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