В Крыму заявили об увеличении турпотока с Украины

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости. Украинские туристы удивлены масштабами перемен в Крыму и признают, что этого бы не было при нахождении полуострова в составе Украины, сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.
Ранее сообщалось, что Крым в этом году посетило 6 миллионов 164 тысячи туристов, что на 29% выше аналогичного периода прошлого года и выше рекордных показателей за весь постсоветский период. Около миллиона человек или 16% от общего турпотока прибыло с Украины, что на 17% больше, чем за весь 2017 год.
"Украинские туристы в разговорах признают, что то, как Крым развивается сейчас, такого бы при нынешней Украине не было никогда. Никогда бы так не строились дороги, не было такого аэропорта, никогда бы не вкладывалось столько средств в развитие инфраструктуры городов и поселков. Все понимают, это правда", — сказал Волченко в интервью РИА Новости.
Министр подчеркнул, что украинцы едут в Крым, так как в регионе созданы все условия для комфортного и безопасного отдыха.
"Информационная политика Украины никак не влияет на простых граждан, которых с Крымом связывают родственные и братские узы и правильное понимание политической ситуации… В Крыму же рады всем, кто приезжает на отдых. А братскому народу Украины тем более", — отметил Волченко.
Читайте полный текст интервью >>
Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>
Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.
Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.
На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.
Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.
Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru
В письме должны быть указаны:
Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.
В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.
Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.