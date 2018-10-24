Вадим Волченко: Крым провел свой первый рекордный сезон

Крым провел рекордный туристический сезон и может до конца года достигнуть показателей, сравнимых с советским периодом. Об этом, а также о планах развития новых приморских территорий, причинах роста туристического потока из Украины и ценах на отдых на полуострове в межсезонье и новогодние праздники рассказал в интервью РИА Новости министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко. Беседовал Виктор Лященко.

— Вадим Александрович, успешен ли для Крыма туристический сезон 2018 года? © РИА Новости / Константин Чалабов Перейти в фотобанк Крым установил исторический рекорд по числу иностранных туристов

— Сезон назван исключительно успешным на уровне федеральных властей, что также отмечают туроператоры, руководители средств размещения и туристы. На начало октября в Крыму отдохнуло 6,14 миллиона туристов, что на 29% выше уровня аналогичного периода прошлого года.

Мы превысили постсоветский максимум для Крыма и уйдем далеко вперед. В украинский период рекордное число в 6,1 миллиона было достигнуто лишь за весь 2012 год. Мы же преодолели эту отметку в октябре. К концу года в любом случае будут цифры, которых достигали лишь в советский период.

— И в чем же причина столь высокого спроса на отдых в Крыму?

— Можем говорить, что в этом сезоне совпало все. Несомненно, улучшилась транспортная логистика. Открыты Крымский мост и новый терминал аэропорта Симферополь, которые сами по себе стали объектами турпоказа.

Благодаря своевременно сформированному адекватному ценообразованию Крым на федеральном уровне зазвучал как доступный курорт и продолжает таковым оставаться осенью. Задолго до начала сезона достаточно серьезные усилия были направлены на координацию взаимодействия между базами размещения и туроператорами, в том числе крупнейшими федеральными.

— Ценовая политика тоже сыграла роль?

— Безусловно. И это тоже результат работы. Благодаря активному взаимодействию стоимость обслуживания в одних объектах размещения осталась на уровне прошлого года, а по отдельным — снизилась. Особенно заметно понижение в сегменте малых отелей Крыма. Это стало отличной новостью в начале сезона, и на протяжении лета Крым оставался в лидерах по доступности отдыха среди курортных регионов России.

Отдельными российскими туроператорами были разработаны дополнительные пакетные туры в Крым на весь год, в том числе за счет собственных полетных программ, которые являются востребованными и конкурентоспособными в своем ценовом сегменте.

Помимо этого, мы свели местных фермеров, товаропроизводителей с руководителями гостиниц, санаториев, пансионатов. Теперь на столах у наших гостей всегда самые свежие крымские продукты без посредников, а значит, и не по завышенной стоимости.

Плюс к этому проведена масштабная информационная работа, в том числе и прямая рекламная кампания по продвижению имиджа крымских курортов на федеральном уровне. И конечно, весной, летом и до сих пор нам везет с погодными условиями.

— Успех летнего сезона влияет на осенний?

— Да, успешно проходит и бархатный сезон. Крым становится востребован у туристов в осенние месяцы. Обычно в этот период заполняемость баз размещения падала, но сейчас ряд регионов показывают абсолютно рекордные цифры. В Саках заполняемость 80%, по южному берегу — Алуштинский и Ялтинский регионы — больше 50%. Глубина бронирования достигает декабря. Новогодние праздники в этом году продаются значительно раньше. Все отмечают, что спрос хороший.

Нас порадовало, что один из ведущих российских туроператоров впервые продлил свои полетные программы и теперь будет осуществлять регулярные чартерные рейсы в Крым из Москвы и Санкт-Петербурга и в осенне-зимний период.

Туры в Крым в это время года порадуют и привлекательными ценами, которые на порядок ниже, чем в высокий летний сезон. Так, минимальная стоимость туров в Крым на осень, например, по данным туроператора "Библио-Глобус", включая авиаперелет, размещение в трехзвездочном отеле на семь ночей и питание по системе "завтраки", составляет 11,9 тысячи рублей на человека, на новогодние даты — 35 тысяч рублей.

До конца декабря действуют различные акции при бронировании туров в Крым, среди них скидки на размещение до 20%, повышение категории номера, ночи в подарок.

— Какой экономический эффект дал республике нынешний сезон? © Depositphotos / vvvita Российские туристы рассказали, что их впечатлило в Крыму

— По данным налоговой службы Крыма, в первом полугодии прямые поступления от туристской отрасли составили 1,1 миллиарда рублей. Это на 26,6% больше суммы налоговых поступлений за январь-июнь 2017 года. Прямые доходы от отрасли в общей сумме налогов составляют 6% (за аналогичный период 2017 года доля составляла 3,3%). По экспертной оценке, сфера туризма дает мультипликативный эффект в виде налоговых поступлений от смежных с туризмом отраслей в объеме 25%.

Средняя сумма расходов одного туриста на отдых в Крыму составляет от 48 тысяч рублей до 90 тысяч рублей. Таким образом, за девять месяцев 2018 года общий поток туристов создал оборот денежных средств в объеме 433,4 миллиарда рублей.

Кстати, интересно, на что отдыхающие тратят деньги. В среднем структура расходов выглядит так: 42% от общей суммы тратят на проживание и питание; 24% — развлечения, в том числе питание в ресторанах, экскурсии; 22% — проезд; 12% — сувениры и прочее.

Ожидаем, что прямые доходы от туристской отрасли Крыма в общем объеме налоговых поступлений за девять месяцев 2018 года составят 8%.

— Успех этого года не приведет к росту цен на отдых в следующем сезоне?

— Подготовка к новому курортному сезону уже начата. Среди прочих задач мы постараемся сдержать цены. Если сейчас почивать на лаврах, то далеко не уедешь. Ведь есть конкуренция, и рано или поздно из-за непродуманной ценовой политики можно потерять туриста. Допускаю, что высокая заполняемость в ряде регионов в июле-августе может подвигнуть отельеров к поднятию цены. Но этого точно делать не нужно. Мы будем встречаться с турбизнесом и предлагать варианты. С нашей стороны — все усилия по заполняемости в осенне-зимний период, с их — адекватное ценообразование и качество сервиса на протяжении всего года.

— Заметно ли улучшение сервиса в Крыму?

— Конкуренция так или иначе нарастает и заставляет лучше работать в сфере обслуживания. Однако должен сказать, что развиваться еще есть куда. Индустрия гостеприимства — один из основных моментов, которому уделяется внимание. И тут дело не только в улыбках, с которыми должны встречать отдыхающих. Со стороны министерства идет постоянная поддержка в плане повышения квалификации кадров туротрасли. Так, в рамках проекта Ростуризма по повышению квалификации специалистов индустрии обучение прошли 926 крымчан, это руководители отелей, сотрудники туристических фирм, горничные, экскурсоводы и другие.

До конца года министерством будет проведено еще шесть обучающих мероприятий по повышению квалификации 420 человек, в том числе специалистов отдела продаж, ресторанов и специалистов в сфере детского туризма.

— Готов ли Крым на равных конкурировать с причерноморскими курортами?

— Мы уже конкурируем. Инфраструктурно Крым кардинально меняется. Многое сделано. Ближайшие год-два за счет транспортной и инженерной составляющей появится большое количество площадок под новые базы размещения. В течение пяти лет ситуация в Крыму поменяется кардинально. Перспектив у Крыма больше, чем у курортов Краснодарского края или Турции. У нас множество свободных территорий под рекреацию, береговая линия более тысячи километров, из которой 450 километров — пляжи.

Плюс за плечами великая страна, с огромным числом туристов, для которых создаются все условия, чтобы они отдавали предпочтение внутреннему туризму. Сейчас как никогда актуален тезис "живи, зарабатывай и отдыхай в своей стране".

С курортами Краснодарского края мы не конкуренты, у нас боевая дружба. Развиваем совместные туристические проекты. К примеру, "Золотое кольцо Боспорского царства". Проект обещает стать аналогом "Золотого кольца России". Мы распределяем между собой туристический поток. Есть ряд позиций, по которым цены ниже у них, а есть те, где более выигрышным выглядит Крым, например, санаторно-курортная отрасль.

Крым с этого года появился в проекте "Гастрономическая карта России" и по признанию целого ряда туристических сервисов стал самым фестивальным регионом страны благодаря Koktebel Jazz Party, фестивалям "Extreme Крым", "Тарханкут. Крымская волна", международным соревнованиям по клифф-дайвингу, "Генуэзскому шлему", музыкальному фестивалю ZBFest и другим спортивным, гастрономическим, музыкальным и кинофестивалям.

— Много ли иностранцев побывало в этом году на отдыхе в Крыму?

— Мы провели свое социологическое исследование. Обработано более трех тысяч анкет — это хорошая, репрезентативная выборка. Среди иностранных граждан наибольшая доля туристов приходится на граждан Украины (72%) — это около миллиона туристов, что на 17% больше, чем за весь прошлый 2017 год. Порядка 10% туристов приехали из Республики Беларусь, далее, соответственно, туристы из Казахстана, Германии, Эстонии, Латвии и Армении. Среди других стран Китай, ЮАР, Израиль, Сирия, Иордания, Бразилия, Чили, Япония, Англия, Бельгия, Нидерланды, Италия.

— Как вы думаете, почему туристы из Украины выбирают Крым?

— Они понимают, что в Крыму созданы все условия для комфортного и безопасного отдыха. Информационная политика государства Украина никак не влияет на простых граждан, которых с Крымом связывают родственные и братские узы и правильное понимание политической ситуации.

Украинские туристы в разговорах признают, что того, как Крым развивается сейчас, при нынешней Украине не было бы никогда. Никогда бы так не строились дороги, не было бы такого аэропорта, никогда бы не вкладывалось столько средств в развитие инфраструктуры городов и поселков. Все понимают, что это правда.

В Крыму же рады всем, кто приезжает на отдых. А братскому народу Украины тем более.

Мы также рады иностранным туристам из дальнего зарубежья. Но по внешним причинам пока нет организованных потоков. Новый терминал аэропорта Симферополь готов к международным рейсам. Если западные страны встали на путь санкций, будем работать в китайском, арабском, индийском направлениях.

© РИА Новости / Александр Полегенько Работа нового терминала аэропорта в Симферополе. 11 апреля 2018 © РИА Новости / Александр Полегенько Работа нового терминала аэропорта в Симферополе. 11 апреля 2018

— Как идет подготовка к введению курортного сбора? © РИА Новости / Сергей Мальгавко Перейти в фотобанк В Крыму рассказали о росте спроса на отдых в осенне-зимний период

— В связи с изменениями логистических потоков Крым начинает эксперимент с мая 2019 года. Это уже окончательное решение. Больше рамки сдвигаться не будут. В этом нет никакого смысла. Изначально в эксперименте изъявили желание участвовать семь регионов. Однако к нам поступили документы, что Евпатория, Саки и Черноморский район на следующий год берут паузу. Согласно порядку, подать заявку на участие в эксперименте или выходе можно было до 1 октября.

Оставшихся четырех — Ялты, Алушты, Судака, Феодосии — достаточно, чтобы на практике отработать механизмы и инструменты административного обеспечения курортного сбора, который призван стать источником средств для благоустройства и преобразования курортных регионов.

— Интересуются ли Крымом иностранные туроператоры?

— Были встречи с немецкими туроператорами. Но ведение бизнеса с Крымом в ряде европейских стран уголовно наказуемо. Это все похоже на дискриминацию собственного народа. Однако мы ищем и предлагаем им действенные механизмы для работы. Весной к нам приезжали в информационный тур вьетнамские туроператоры, которые были впечатлены возможностями отдыха здесь для своих соотечественников. Вскоре мы поедем на туристическую выставку в Шанхай, на туристов из Китая есть свои планы. На Ялтинском экономическом форуме была достигнута договоренность об отдыхе в Крыму сирийских детей. Процесс движется, и, несмотря на санкции, к нам приехали делегации из 135 стран мира — это тоже деловой туризм и перспективы.

— Каким видите будущее Азовского побережья Крыма?

— Перспективный центр развития санаторно-курортного, пляжного и гастрономического туризма. Эту территорию мы рассматриваем прежде всего сквозь призму кластера по развитию грязелечебницы на озере Чокрак в Ленинском районе. Есть исследования советского и российского периода, которые подтверждают уникальные лечебные свойства грязей, о которых известно более двух тысяч лет.

Находящийся рядом поселок Курортное вошел в федеральную целевую программу. Там строятся дороги, проводится газ, увеличиваются энергомощности, будет подведена вода. В планах создать большой, современный курортный кластер, связанный с грязелечением, бальнеологией.

Кроме того, берег Крыма, омываемый Азовским морем, уникален природным парком Караларский — так называемыми Генеральскими пляжами. Как по мне, это одно из самых красивых мест не только в Крыму, но и, возможно, на Земле.

Азовское побережье может стать местом развития автотуризма, рыбной гастрономии. Отсутствие большого количества рыбных ресторанов в Крыму — это один из часто задаваемых вопросов со стороны отдыхающих. Кроме того, там есть резервы для строительства баз рекреации.

Мы большое внимание уделяем строительству автокемпингов. Их недостаточно в Крыму и на Азовском побережье. Инвестиционная модель автокемпингов не затратная и быстро окупаема в связи с повышенным спросом автотуристов. Для потенциальных инвесторов сформирован перечень из 29 инвестиционных площадок для создания кемпингов или кемпстоянок, расположенных в Керчи и Ленинском районе и в других регионах Крыма. Работа в этом направлении ведется, надеемся, что к следующему сезону количество автокемпингов увеличится.

— Как идет процесс легализации мест отдыха в Крыму? Эксперты говорят о весомой доли теневого сектора.

— Готовятся изменения в федеральное законодательство, чтобы запустить процесс мягкой легализации гостиничного бизнеса в Крыму. Министерством подготовлены и выпущены методические рекомендации для малых отелей. В ближайшие время мы выйдем на четкие сроки, с которыми ознакомим бизнес. Если ты играешь по этим правилам, то можешь претендовать на своего рода каникулы для проведения в порядок всей документации. Под каникулами мы говорим прежде всего не о налогах и сборах, а о дополнительном времени для приведения своих объектов в соответствие с требованиями пожарной безопасности и нормами Роспотребнадзора. Но, как отметил глава республики Сергей Аксенов, это дорога с двусторонним движением. Предприниматель должен понимать, что все больше туристов обращают внимание не только на цену, но и на безопасность отдыха в целом, что возможно только в легальном средстве размещения. Оплата налогов — это обязанность гражданина перед государством, и выход в законодательное поле неизбежен для всех.

— Вадим Александрович, а вы лично где бы посоветовали туристам побывать? © РИА Новости / Алексей Куденко Перейти в фотобанк Путешественники назвали cамые притягательные чудеса России

— Южный берег Крыма — это любовь навсегда. Причем не только море, но и горы. Немного выше Ялтинской объездной есть абсолютно роскошные и очень живописные места. Например, ущелье Трех гор, Царская тропа. Крымский горнолесной заповедник — вообще уникальное место, которое каждый должен посетить.

Среди моих любимые мест — Генеральские пляжи в Ленинском районе Крыма, коса Беляус — на западном побережье с ее океанскими пейзажами и лазурным морем. Стоит однозначно увидеть Тарханкут. Крым тем и хорош, что здесь можно найти все, что по душе.