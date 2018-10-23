МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. В отелях столицы Шотландии свободный номер найти сложнее, чем в других европейских городах. В среднем отели в Эдинбурге заняты почти на 84%, сообщает "Евро-Пульс".

Следом идут Дублин, Лондон, Амстердам и Прага. Там отели в среднем заняты на 80%.

В основном это происходит из-за повышенного туристического спроса, но в некоторых европейских городах власти законодательно ограничивают возможность строить отели или сдавать квартиру путешественникам. Например, недавно власти Амстердама решили запретить сдавать квартиры через Airbnb в трех центральных районах города.