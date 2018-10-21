Отельеры объяснили, как поступают с буйными гостями

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Если гости отеля или туристы, арендовавшие жилье, ведут себя чересчур громко и буянят, то хозяева и отельеры вынуждены предпринимать ряд мер.

Сервис бронирования жилья Tvil.ru провел опрос в соцсетях и выяснил, как владельцы жилья пытаются утихомирить буйных гостей.

Так, 60% процентов опрошенных сказали, что лучшим решением будет внести нарушителей в "черный" список и выселить их. 30% предложили незамедлительно вызвать полицию во избежание пагубных последствий. И лишь 5% миролюбиво ответили, что готовы присоединиться к чужому празднику жизни.