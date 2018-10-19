Дрозденко: Выборг полностью откроется для туристов в течение пяти-семи лет

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 окт — РИА Новости. Город Выборг полностью откроется для туристов после реконструкции в течение 5-7 лет, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на IX Всероссийской конференции "Сохранение и возрождение малых исторических городов и сельских поселений: проблемы и перспективы. Комплексные программы развития" в Выборге.

"Наша основная задача – в течение пяти-семи лет завершить основные реставрационно-археологические работы в Выборге, чтобы полностью открыть его для туристов. Мы понимаем, что сегодня это создает неудобства для приезжающих посмотреть замок, город и в парк Монрепо. Но результат стоит того! Выборг окажется в своей первозданной красе, той, которой никто не видел лет 100, будет уникальным историческим городом. При этом он не единственный город в Ленинградской области, где проходят исторические работы. В фокусе нашего внимания и Гатчина, и Новая Ладога, и Ивангород, и Старая Ладога, и Тихвин, и другие. Мы реализуем масштабную программу по реставрации, которую я заявлял в 2012 году. Тогда было много скептиков, но сегодня оснований для сомнений уже не осталось", — сказал глава региона.

Также он подчеркнул важность мероприятия с участием реставраторов в Выборге. "На этой конференции мы, с одной стороны, рассказываем, что планируем делать в малых исторических городах Ленинградской области – а их у нас более десяти. С другой — пользуемся возможностью перенять опыт уже прошедших этот путь мировых и российских исторических городов, которые серьезно занимались и занимаются исторической реставрацией", — сказал губернатор.

По его словам, во время реставрации становится очевидно, насколько непросто вести археологические работы в городе, который живет, развивается, справляется со своими социальными и экономическими проблемами. "Поэтому мы попросили Министерство культуры России собрать экспертов-реставраторов именно у нас. Я благодарен, что мою просьбу услышали и IX Всероссийская конференция "Сохранение и возрождение малых исторических городов и сельских поселений" проходит здесь, в Выборге", — сказал Дрозденко.

Другие новости региона читайте здесь>>