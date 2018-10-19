Мы отправились в Венесуэлу снимать репортаж о том, как живут общины индейцев яномами. Но небольшая вылазка, которую мы планировали на месяц, растянулась на полгода.

Сначала мы оказались на хлипкой лодке — нас ждала неделя плавания вверх по Ориноко, где живут яномами. В Венесуэле тогда бушевал кризис и было небезопасно. Мы стартовали из грязного и стремного города Пуэрто-Аякучо.