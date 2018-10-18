МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Прямое авиасообщение из Москвы и Санкт-Петербурга с родиной Дема Мороза — Великим Устюгом — появится к 2020 году, сообщил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

"Мы приступили к строительству взлетно-посадочной полосы в Великом Устюге. Сейчас она достигает 1,3 километра и может принимать только легко-моторные самолеты, реактивные самолеты никакие не может принимать. К концу 2020 года мы запустим новую полосу, ее длина будет 1,8 километра она сможет принимать все среднемагистральные самолеты до ста человек вместимостью", — сказал Кувшинников в четверг на пресс-конференции в МИА "Россия Сегодня".

Общение с журналистами главы региона было приурочено к двадцатилетию проекта "Великий Устюг — родина Деда Мороза".

По словам Кувшинникова, сейчас большинство туристов — 60% из 300 тысяч — приезжают в регион на железнодорожном транспорте, 40% — на автомобильном и лишь одна десятая процента — на самолете.

"Аэропорт принимает только стыковые рейсы, которые летят из Череповца на Як-40: "Москва-Череповец-Великий Устюг" и "Санкт-Петербург-Череповец-Великий Устюг". Вместимость ЯК-40 минимальна, поэтому туристический поток небольшой", — сказал глава региона.

Проект "Великий Устюг — родина Деда Мороза", начатый в 1998 году как ответ на решение проблем малых городов, стал одним из классических образцов продвижения территории. За 20 лет его реализации в Великом Устюге появились новые рабочие места и специальности для обучения в сфере туризма, реконструируется исторический центр, строятся дороги, открываются магазины и кафе.

Город посетили свыше трех миллионов туристов и по итогам 2017 года Великий Устюг вошел в топ-10 популярных малых туристских городов России. Сегодня на родине Деда Мороза работают над совершенствованием инфраструктуры проекта. Продолжается строительство гостиниц, парка развлечений "12 месяцев", Дворца Деда Мороза.