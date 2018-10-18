Турист из Греции утверждает, что он – самый путешествующий человек в мире

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Бабис Бизас из Греции утверждает, что посетил 195 стран дважды, сообщает Daily Mail.

Бабис впервые начал заниматься альпинизмом в 1976 году, когда ему было всего 19 лет, и сейчас, в 64 года он не прекращает открывать для себя новые страны и посещать их повторно.

"Раньше я путешествовал автостопом, у меня были только рюкзак и немного денег", — рассказывает он.

В молодости, пытаясь совместить работу и путешествия, он устроился на корабль и благодаря этому посетил Африку и Америку. В восьмидесятые – стал организовывать поездки для небольших групп в нетуристические места.

Уже к 2004 году Бабис посетил все 195 стран, а затем решил начать отсчет по новой и увидеть их повторно.

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