«Наши дети с самого раннего возраста привыкают к конкуренции, — рассказывает китайский гид из Ханчжоу Татьяна. — Учеба начинается с восьми утра и заканчивается в два-три часа дня, потом они идут домой и делают домашние задания до восьми-десяти часов вечера. Это очень тяжело, но иначе не поступишь в университет и не найдешь работу».

Впрочем, есть время и для отдыха. Родители водят детей в многочисленные местные музеи, совершают поездки по стране. Древний город Аньчан привлекает китайцев под Новый год крупнейшей в регионе ярмаркой колбас, приправленных соевым соусом, а также всесезонным рынком тканей.